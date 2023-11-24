Pınar Altuğ, Arzum Onan ile gençlik fotoğrafını paylaştı

Oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ, Arzum Onan'la birlikte çekilmiş gençlik pozu paylaştı. Paylaşıma beğeni ve yorum yağdı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Pınar Altuğ, Arzum Onan ile gençlik fotoğrafını paylaştı

Çocuklar Duymasın dizisinin Meltem'i olarak hafızalarımıza kazınan güzel oyuncu aktif olduğu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

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Altuğ, en son yakın arkadaşı Arzum Onan ile eski bir fotoğrafını paylaştı.

Son dönemde uzun evliliği bitirmesiyle gündeme gelen Arzum Onan ve Pınar Altuğ’un eski hallerine beğeni yağdı.

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Pınar Altuğ, paylaşımını “Arzuuummm bak ne buldum. Yine bir kuçuyla bulmuşuz birbirimizi" notuyla paylaştı.

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Arzum Onan da Pınar Altuğ'un paylaşımına kayıtsız kalamayarak "Nasıl küçüğüz Pınar" yorumunda bulundu.

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