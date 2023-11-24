Pınar Altuğ, Arzum Onan ile gençlik fotoğrafını paylaştı

Çocuklar Duymasın dizisinin Meltem'i olarak hafızalarımıza kazınan güzel oyuncu aktif olduğu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

Altuğ, en son yakın arkadaşı Arzum Onan ile eski bir fotoğrafını paylaştı.

Son dönemde uzun evliliği bitirmesiyle gündeme gelen Arzum Onan ve Pınar Altuğ’un eski hallerine beğeni yağdı.

Pınar Altuğ, paylaşımını “Arzuuummm bak ne buldum. Yine bir kuçuyla bulmuşuz birbirimizi" notuyla paylaştı.

Arzum Onan da Pınar Altuğ'un paylaşımına kayıtsız kalamayarak "Nasıl küçüğüz Pınar" yorumunda bulundu.

