Pınar Altuğ kızının özel yeteneğini açıkladı. “Su tam benim istediğim gibi bir kız oldu”

Yağmur Atacan ile mutlu bir evliliği olan Pınar Altuğ, 14 yaşındaki kızı Su ile ilgili konuştu.

Pınar Altuğ kızının özel yeteneğini açıkladı. “Su tam benim istediğim gibi bir kız oldu”

'Çocuklar Duymasın'daki 'Meltem' karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, kendisinden dokuz yaş küçük meslektaşı Yağmur Atacan ile 2008 yılında evlenmişti. Oyuncu çift, 2009'da Su adını verdikleri kızlarının dünyaya gelmesiyle ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

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"BABASININ MİMİKLERİNİ ALMIŞ"

Milliyet'te yer alan habere göre; Kızı Su ile ilgili konuşan Pınar Altuğ, "Su, tam benim istediğim gibi bir kız oldu. Meslek konusunda henüz kararsız kendisi de. Benim ona söylediğim şey, istediği mesleği okuyarak yapması gerektiği. Kendi kendine hak ederek hakkıyla bulunduğu yerde olsun. Biz onunla reklam filminde oynadık küçükken. Bence oyunculuğa yeteneği de var. Babasının mimiklerini almış" diye konuştu.

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"İSTERİM Kİ ÇOCUĞUM EN İYİSİ OLSUN"

Sosyal medyanın son zamanda birçok ismi ön plana çıkarması hakkında da konuşan Pınar Altuğ, "Oyunculuk yapmak çok başka. Ünlü olmak çok başka. Ben isterim ki çocuğum en iyisi olsun. Biz onu ünlü yapmaya çalışmıyoruz. Göz önünde büyüyor ama bu ona bence dezavantaj getirmez. Takipçi sayısına göre oyuncu seçme olayı var mesela. Ama çok yetenekli olanlar da var. Ben sonucunda çıkan işlere bakarım. Her popüler oyuncu bence başarılı oyuncu değildir. İş disiplini çok önemli bu sektörde. Çok kalabalık bir ekiple çalışıyorsunuz çünkü. Oyunculuk bence ekip işi biraz da" dedi.

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