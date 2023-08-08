Magazin gündeminin ilgiyle takip edilen çifti Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’dan sevenlerini mutlu edecek bir haber geldi. Kaan Yıldırım Pınar Deniz’le olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak yakında evleneceklerini işaret etti. Peki, Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evleniyor mu? Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım yüzük mü taktı?

Kanal D’nin sevilen dizisi “Yargı”da canlandırdığı ‘Avukat Ceylin’ rolüyle ünü sınırları aşan oyuncu Pınar Deniz, bir süredir ilişki yaşadığı meslektaşı Kaan Yıldırım’dan evlilik teklifi aldı.

Dizinin sezon finalinin yayınlanmasının ardından tatile çıkan çift, önce Yunanistan ve İtalya’ya, sonra da İngiltere’ye gitmişti.

PINAR DENİZ VE KAAN YILDIRIM EVLENİYOR MU?

Pınar Deniz, önceki gün Cambridge’de mutluluk gözyaşları dökerken çekilmiş bir fotoğrafını 2.8 milyon takipçili Instagram sayfasında yayınladı, o karenin altına da şöyle yazdı: “İşte öyle bir şey. 06.08.2023.”

Pınar Deniz'in ardından bir paylaşımda ünlü oyuncu Kaan Yıldırım'dan geldi. Sosyal medya hesabından fotoğraf albümü yapan Yıldırım altına, 'Senin bana nasip olman, şahsi hayatımın en değer biçilmez talihidir' notunu düştü.

Fotoğraflarda Pınar Deniz'in parmağındaki alyans dikkat çekti. Ünlü çiftin yakınları, çıkan haberleri doğruladı.

Ünlü çift, daha önce yaptığı bir açıklamada şunları söylemişti:

"Çok iyi giden bir ilişkimiz var, çok da mutluyuz. Her dakika çekilmek istemiyoruz ama hayatımızı yaşıyoruz ve etkinliklere katılıyoruz. Bizim için her şey çok güzel"