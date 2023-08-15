Evlenmeye hazırlanan Pınar Deniz tektaşını gösterdi

Kaan Yıldırım'dan evlilik teklifi alan ve hazırlıklara başkayan Pınar Deniz, merakla beklenen tektaşını çektiği bir karede gösterdi. Hayranları ise bir kez daha tebrik etti.

Evlenmeye hazırlanan Pınar Deniz tektaşını gösterdi

Uzun zamandır devam eden Kaan Yıldırım - Pınar Deniz aşkı, evliliğe gidiyor. Yaz boyu sevgilisiyle tatil yapan Deniz, gelen evlilik teklifine "Evet" dedi.

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Birlikte tatil yapan ve bu mutlu anı da sosyal medyadan yayınlayan Pınar Deniz'in yüzüğü merak ediliyordu.

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Yüzük gözüktü

Geçtiğimiz hafta mutluluk gözyaşları döktüğü fotoğrafla Kaan Yıldırım'dan evlilik teklifi aldığını duyuran Pınar Deniz, bu kez tektaşını gösterdi.

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Deniz'in paylaştığı karede dikkati çeken tektaş sonrası ise yorum yağdı. Oyuncunun hayranları bir kez daha mutluluk dileklerinde bulundu.

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