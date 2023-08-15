Evlenmeye hazırlanan Pınar Deniz tektaşını gösterdi

Kaan Yıldırım'dan evlilik teklifi alan ve hazırlıklara başkayan Pınar Deniz, merakla beklenen tektaşını çektiği bir karede gösterdi. Hayranları ise bir kez daha tebrik etti.