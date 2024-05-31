Maya derdi yok. 10 dakikada hazır olan kıyır kıyır poğaçanın püf noktası

Düzenleme: Kaynak: LEZZET.COM.TR
Maya derdi yok. 10 dakikada hazır olan kıyır kıyır poğaçanın püf noktası

Mayasız poğaça tarifi ile pratik bir şekilde enfes atıştırmalıklar hazırlamak mümkün

Bu tarif sayesinde, ani misafirleriniz için veya çay saati için hızlıca lezzetli atıştırmalıklar sunabilirsiniz. Ayrıca, mayasız poğaça yapımıyla zaman kazanarak pratik bir şekilde evinizde poğaça keyfi yaşayabilirsiniz.

Başarılı bir poğaça yapmak için maya kullanımı geleneksel bir yöntem olsa da, mayasız poğaça da oldukça lezzetli bir alternatif sunmaktadır. Özellikle acil durumlarda veya maya almayı unuttuğunuzda kolaylıkla hazırlayabileceğiniz mayasız poğaça tarifi ile kısa sürede enfes atıştırmalıklar elde edebilirsiniz. İşte, 10 dakikada hazır olan kıyır kıyır mayasız poğaça tarifinin püf noktaları:

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MAYASIZ POĞAÇA TARİFİ

Malzemeler


2 tane yumurta (bir yumurta sarısı üzerine sürmek için ayırın)
1 su bardağı yoğurt
Yarım su bardağı sıvı yağ
1 yemek kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı tuz (silme)
2 paket kabartma tozu
Aldığı kadar un


İç malzemesi için:

Beyaz peynir

Üzeri için:

Yumurta sarısı


Mayasız Poğaça Nasıl Yapılır?


Hamur yoğurma kabına un hariç tüm malzemeleri alıp karıştırın.
Unu kontrollü bir şekilde ekleyerek kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene kadar yoğurun.
Üzerini streç film ile örtüp yardım saat dinlendirin.
Dinlenen hamuru bezelere bölün.
Hamuru avucunuzun içinde açın. Ortasına bir miktar peynir koyup yuvarlayın.
Yağlı kağıt serili fırın tepsisine mayasız poğaçaları aralıklı olarak yerleştirin.
Üzerine yumurta sarısı sürün. Çörek otu veya susam serpiştirip önceden ısıtılmış 180 derece ayarlı fırında kızarana kadar pişirin.

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