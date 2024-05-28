Böreğiniz dağılıyor mu? Yufka arasına 1 kaşık sürerseniz börek asla dağılmıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Böreğiniz dağılıyor mu? Yufka arasına 1 kaşık sürerseniz börek asla dağılmıyor

Çıtır çıtır börek yapmak için işte aklınızda bulunması gereken lezzet sırları:

Yufka ile yapılan böreklerin dağılma sorunu sıkça karşılaşılan bir durumdur. Ancak bu sorunu çözmek oldukça kolaydır. Yufka arasına sürülecek olan zeytinyağı, böreğin dağılmasını engellemektedir. Yufkanın her katına ince bir tabaka halinde sürülen zeytinyağı, böreğin hem lezzetini arttırmakta hem de yapısını korumasını sağlamaktadır.

EVDE HAZIR YUFKADAN KIYMALI BÖREK TARİFİ

hq720.jpg

Kıymalı Börek Tarifi İçin Malzemeler

5 adet yufka
500 gram kıyma
2-3 adet kuru soğan
Tuz, karabiber, pulbiber
Sosu için;

2 yumurta
1 bardak süt
Yarım bardak sıvı yağ
Yarım bardak yoğurt
Üzeri için;

Çörek otu

Kıymalı Börek Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle uygun bir tavaya az sıvı yağ koyup kıymayı bi güzel kavuralım.
Kıymanın piştiğinden emin olduktan sonra küp küp doğradığımız kuru soğanları ekleyip kavurmaya devam edelim.
En son tuz ve baharatları da ekleyelim.
Pişen harcımızı soğumaya bırakalım.

Sosumuz için:

yumurta, süt, sıvı yağ ve yoğurdu bi kaba alıp çırpalım.
Şimdi yapımına geçelim; bir adet yufkayı açalım ve yarısına gelecek şekilde sosumuzu sürelim.
Daha sonra diğer yarısını üstüne kapatalım.
Bunun üstüne de sosu gezdirelim ve üçgen şekilde 8’e bölelim.
Böldüğümüz her yufkanın başına 1 kaşık kıymalı harçtan koyup rulo şeklinde saralım.
Diğer bütün yufkaları bu şekilde yapalım ve yağlı kağıt serili tepsiye dizelim.
Artan sosumuza 1 yumurta kırıp yufkaların üzerine sürelim ve son olarak çörek otu serpelim.
190° fırında üstü nar gibi kızarana kadar pişirelim

Kaynak: nefisyemektarifleri.com, youtube.com

İlgili Haberler
Ekmeniz gereken 4 etkili çiçek. Keneleri ve sivrisinekleri uzak tutmaya yetiyor
Ekmeniz gereken 4 etkili çiçek. Keneleri ve sivrisinekleri uzak tutmaya yetiyor
Tam buğday mı yoksa beyaz ekmek mi? Hangisini tercih etmeliyiz?
Tam buğday mı yoksa beyaz ekmek mi? Hangisini tercih etmeliyiz?
Mercimek çorbası sulu mu oluyor? İşte aşçıların herkesten gizlediği 10 lezzet sırrı
Mercimek çorbası sulu mu oluyor? İşte aşçıların herkesten gizlediği 10 lezzet sırrı
Sokak usulü haşlanmış mısır nasıl yapılır? İşte mısırın lezzetini artıracak püf noktası
Sokak usulü haşlanmış mısır nasıl yapılır? İşte mısırın lezzetini artıracak püf noktası
Turşu neden yumuşar? İşte kıtır kıtır turşu yapmanızı sağlayacak lezzet sırrı
Turşu neden yumuşar? İşte kıtır kıtır turşu yapmanızı sağlayacak lezzet sırrı
Son Haberler
Aziz Yıldırım'dan olay açıklama: 'Fenerbahçe Koçspor oldu' Spor
Aziz Yıldırım'dan olay açıklama: 'Fenerbahçe Koçspor oldu'
Yangın sonrası yavrularını arayan anne köpeğin çaresiz anları Video
Yangın sonrası yavrularını arayan anne köpeğin çaresiz anları
Sokak köpeklerinden kaçan maymun ağaca sığındı Video
Sokak köpeklerinden kaçan maymun ağaca sığındı
Milli Takım'ın hazırlıkları Erzurum'da sürüyor Spor
Milli Takım'ın hazırlıkları Erzurum'da sürüyor
Köylüler bitkin düşen gebe ineği 3 kilometre boyunca taşıdı Video
Köylüler bitkin düşen gebe ineği 3 kilometre boyunca taşıdı
Kafasını demire sıkıştıran yavru kediyi itfaiye demiri keserek kurtardı Video
Kafasını demire sıkıştıran yavru kediyi itfaiye demiri keserek kurtardı
Emeklilere resmen ücretsiz oldu! Bu faturalara artık para ödenmeyecek Ekonomi
Emeklilere resmen ücretsiz oldu! Bu faturalara artık para ödenmeyecek