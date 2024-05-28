Böreğiniz dağılıyor mu? Yufka arasına 1 kaşık sürerseniz börek asla dağılmıyor

Yufka ile yapılan böreklerin dağılma sorunu sıkça karşılaşılan bir durumdur. Ancak bu sorunu çözmek oldukça kolaydır. Yufka arasına sürülecek olan zeytinyağı, böreğin dağılmasını engellemektedir. Yufkanın her katına ince bir tabaka halinde sürülen zeytinyağı, böreğin hem lezzetini arttırmakta hem de yapısını korumasını sağlamaktadır.



EVDE HAZIR YUFKADAN KIYMALI BÖREK TARİFİ

Kıymalı Börek Tarifi İçin Malzemeler

5 adet yufka

500 gram kıyma

2-3 adet kuru soğan

Tuz, karabiber, pulbiber

Sosu için;

2 yumurta

1 bardak süt

Yarım bardak sıvı yağ

Yarım bardak yoğurt

Üzeri için;

Çörek otu

Kıymalı Börek Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle uygun bir tavaya az sıvı yağ koyup kıymayı bi güzel kavuralım.

Kıymanın piştiğinden emin olduktan sonra küp küp doğradığımız kuru soğanları ekleyip kavurmaya devam edelim.

En son tuz ve baharatları da ekleyelim.

Pişen harcımızı soğumaya bırakalım.

Sosumuz için:

yumurta, süt, sıvı yağ ve yoğurdu bi kaba alıp çırpalım.

Şimdi yapımına geçelim; bir adet yufkayı açalım ve yarısına gelecek şekilde sosumuzu sürelim.

Daha sonra diğer yarısını üstüne kapatalım.

Bunun üstüne de sosu gezdirelim ve üçgen şekilde 8’e bölelim.

Böldüğümüz her yufkanın başına 1 kaşık kıymalı harçtan koyup rulo şeklinde saralım.

Diğer bütün yufkaları bu şekilde yapalım ve yağlı kağıt serili tepsiye dizelim.

Artan sosumuza 1 yumurta kırıp yufkaların üzerine sürelim ve son olarak çörek otu serpelim.

190° fırında üstü nar gibi kızarana kadar pişirelim

Kaynak: nefisyemektarifleri.com, youtube.com