Piyasalarda bu hafta neler yaşandı?

Kaynak: Haber Merkezi
Piyasalarda bu hafta neler yaşandı?
Küresel piyasalar bir haftayı geride bırakmaya doğru hazırlanıyor.

Yurtiçinde ve yurtdışında veri akışları takip edildi.

1-) Yurtiçinde bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı toplantısı takip edildi.

TCMB faizleri beklentiler dahilinde 250 baz puan artırarak yüzde 45 seviyesine yükseltti.

Karar metninde sıkılaşmada gerekli düzeye ulaşıldığının ve gerektiği müddetçe sürüleceği sinyali verildi.

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2-) Tesla 2025 yılında yeni elektrikli araçlar üretmeyi planlıyor

Tesla, tedarikçilerine kod adı "Redwood" olan yeni bir elektrikli aracın üretimine başlamak istediğini belirtti.

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3-) JPMorgan Türk bankalarını negatif izlemeye aldı

JPMorgan, 29 Ocak'ta başlayacak olan dördüncü çeyrek bilanço sezonuna temkinli yaklaştıklarını ve Akbank, Garanti BBVA, İş Bankası ile Yapı Kredi'yi 'Negatif Katalizör İzleme' listesine dahil ettiklerini söyledi.

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4-) Erdoğan İsveç’in NATO üyeliğini onay verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin Cumhurbaşkanı Kararını imzalayarak, ilgili protokolü onayladığı paylaşıldı

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5-)Yellen: Amerikalılar enflasyonun kontrol altında olduğuna inanıyor

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, enflasyonun kontrol altına alındığını ve Amerikalıların da kendisiyle aynı fikirde olduğunu düşündüğünü söyledi.

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