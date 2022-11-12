Piyasaların bir bileni İslam Memiş'ten altın yatırımcılarına flaş uyarı. Sakın bunu yapmayın

Piyasaların bir bileni İslam Memiş, yatırımcıya flaş önerilerde bulundu. Memiş, altında yükselişin devam edeceğini söyledi.

Memiş açıklamalarında şunları söyledi:

"Bu pozitif seyrin devam edeceğini ön görüyoruz. Özellikle altının ons fiyatında 3 haftalık süreç içerisinde 15 dolarlık bir değer artışı gözlemliyoruz.

1. 600 dolar seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra 1800 rakamların tekrar konuşulmaya başlayacağı bir dönem gerekiyor diye düşünüyorum teknik olarak.

Gram altın TL tarafına baktığımız zaman 4. Kez 1.038 lira seviyesini test etti. Gram altın TL fiyatında muhtemelen 1060-1090 lira seviyeleri gelecek. Yılsonuna kadar da 1.400 seviyelerini konuşabiliriz.

Altın fiyatlarında sert yükselişler devam edecek. Yatırımcı elindeki altını bozdurmamalı. Daha yeni zirvelere var.

Altın fiyatları düşerken almayan yatırımcı her düşüşü bir alım fırsatı olarak görmeniz gerekiyor. Altın alımını ihmal etmemek gerekiyor. Yatırımcı için en güvenli liman altın.

Gram bazında her yıl kazandırmaya devam ediyor. Kısa vadeli al-sattan uzak durmak gerekiyor. Yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam edecek."