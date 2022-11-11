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Altın fırladı gidiyor tutabilene aşk olsun. Rekora koşuyor

Dolar düştü, borsa ve euro fırladı. Bunun yanında vatandaşın en önemli yatırım aracı altın ise rekora koşuyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş "beklediğimiz tarihi zirvelere yıl sonu gelmeden ulaşmış olacağız"dedi

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 09:54
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Rekora koşuyor. Altın fırladı gidiyor tutabilene aşk olsun

Altın fırladı gidiyor tutabilene aşk olsun. Rekora koşuyor
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ABD enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte altında yukarı yönlü olan ibre rekora doğru ilerliyor. Dün 1045 lira civarına çıkan gram altın güne 1049 liradan başladı. Gidişat vatandaşın merak konusu oldu.

"TARİHİ ZİRVELERE YIL SONU"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altındaki hareketliliğe ilişkin, sosyal medya hesabı Youtube'dan önemli açıklamalarda bulundu.

İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Bizim bu hafta için takip edeceğimiz direnç seviyesi 1038 lira seviyesiydi. 1038 lira seviyesi kırıldıktan sonra yukarıda 1060 lira seviyesi var. Ondan sonra da 1090 seviyesi var. Daha sonraki süreçlerde 1100'lü rakamları konuşmaya devam edeceğiz. Beklediğimiz tarihi zirvelere yıl sonu gelmeden ulaşmış olacağız. Bunlar asıl beklediğimiz yükselişler değil. Sizlere bir sözüm vardı: 'Gram altın/TL fiyatı yurt içi piyasalarda 1200 lira seviyesini görmeden ben altın yükseldi demeyeceğim."

Altın haftanın son güne hızlı girdi. Gram altın piyasada 1049 liradan işlem görürken ONS altın 1760 dolar. Cumhuriyet altını ise 6879 liradan haftanın son güne girerken, çeyrek altın ise alıcılara 1725 liradan sunuluyor. Yarım altın 3450 liradan Reşat altını ise 6911 liradan işlem görüyor. 

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