İslam Memiş'ten yatırımcılara bir iyi bir de kötü haber. İşte dolar ve altında son durum

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Medyatava'ya açıklamalarda bulunarak, altın, döviz ve kripto paralarla ilgili tahminlerini anlattı.

Memiş yatırımcılara bir iyi bir de kötü haber verdi.

Piyasaların bir bileni İslam Memiş, "Dolar endeksinde bir yumuşama var dolayısıyla dünyada doların değer kaybının yaşandığı veya biraz daha o gerginliğin azaldığı bir süreçten geçiyoruz" ifadelerini kullandı.

Memiş'in piyasalar hakkında yaptığı değerlendirmeler ise şöyle:

2023 mart ayı itibariyle de Amerika Merkez Bankası faiz artırımlarını bırakacak, piyasada takip edecek yani doların ana vatanını konuştuğumuz için oradaki politikalar önemli, dolayısıyla dolar endeksinde piyasalarda agresif bir yükseliş şahsen beklemiyorum, dolayısıyla ben bugün 18,60 – 18,70 seviyesinden dolar aldım, velev ki 20 lira oldu velev ki 21 lira oldu getirisine bakmak lazım, dolayısıyla doları bir yatırım aracı olarak değil bir ödeme aracı olarak görmek gerekiyor ve manipülasyonlara karşı çok duyarlı olmak gerekiyor.



KRİPTO PARADA NELER OLACAK?

Kripto para piyasasında şöyle bir gelişme var: Yine dolara bağlayacağım konuyu, şimdi kripto para piyasasında 8 aylık bir baskılanma var, yani piyasaya aslında yatırımcılar şu mesajı verdiler: 'Gördünüz mü, enflasyona karşı kripto paralar sizi korumadı veya koruyamadı, biz kripto paraları baskılayabiliriz’ mesajı verildi, insanlar varlıkların %80’ini kaybetti.

Peki ne oldu? İflaslar geldi, kripto para piyasaları şirketlerinin iflasları geldi ve yavaş yavaş onları sorgulamaya başladılar.Amerika önümüzdeki haftadan itibaren tarih de verebilirim size, bu kripto para işi sahiplerine ciddi bir çökme operasyonu yapacak, o insanların paralarını çalanlardan devlet olarak onlar hepsini komple alacaktır, yine bu işin kaynağını Amerika yiyecektir.

CIA tarafından FBI tarafından da ciddi anlamda bu kripto para iş sahiplerine ciddi operasyonlar yapılacak ve bütün varlıklarına el koyacaklar, yani o kripto para piyasasında varlıklarını kaybeden insanların parasını çalan insanlar da aslında bu işten karlı çıkmayacak çünkü bir sonraki atakta devletler bu işi biraz daha sürdürecek gibi duruyor.

ALTIN YÜKSELİŞE DEVAM EDECEK Mİ?

Ön görümü ve tahminimi, kasım ayı itibariyle bu yükselişler başladı altın zincirini kırdı, yeni rekorlar test ediyor ancak bu rekorların devamı var, önümüzdeki haftalarda büyük ihtimalle 1100’lü rakamları konuşuruz, aralık ayı itibariyle de 1200’lü rakamları konuşuruz diye tahmin ediyorum.

Yine altının ons fiyatının 1800 seviyesini yavaş yavaş konuşmaya başlayacağımız bir süreç geliyor. Ve dünyadaki bütün merkez bankalarının 400 tonluk altın rezervi hiç tevafuk değil ve ciddi bir alım yaptılar hem jeopolitik riski hem resesyon riski diğer yandan baskılanma süreciyle tepki alımları, altın fiyatlarında yeni rekorları gündeme getirecektir.

Elinde altın bulunduran vatandaşlarımız satmak için çok acele etmemesi gerekiyor, yeni rekorlar yolda.