PKK hamisi Barzani'den Erdoğan'a ikinci tur desteği

Türkiye ile yoğun ticari ilişkileri olan Irak’ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin başkanı Neçirvan Barzani, Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde Erdoğan'ı destekliyor. Ancak Irak'ın kuzeyindeki farklı düşünenler de var.

Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimleri, bölgesel ekonomik ilişkiler ve Türk ordusunun Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki mevcudiyeti nedeniyle bu bölgelerde de yakından takip ediliyor.

Petrolünü Türkiye topraklarından geçen boru hattı ile ihraç eden Irak’ın kuzeyindeki bölgesel yönetimi ile Türkiye arasındaki ticaretin hacmi milyarlarca dolar büyüklüğünde. Bölgedeki çatışmalara rağmen, ortak ticaret hacmi 2022 yılında 12 milyar dolar olarak kaydedildi.

DW Türkçe’nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaklaşık otuz yıldan bu yana iktidarda olan IKBY Başkanı Neçirvan Barzani arasında stratejik bir ilişki bulunuyor.

14 Mayıs'ta yapılan birinci tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ardından Barzani, Erdoğan'ı arayarak aldığı sonuçtan dolayı tebrik etti ve ikinci tur için başarı diledi. Barzani mesajında "Reis" diye hitap ettiği Erdoğan'ı arayarak, rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu ikinci turda mağlup edeceğine dair "güven ve iyimserliğini" dile getirdi.

Iraklı Siyaset Bilimci Muhammed Ezedin, "iki ülkenin ekonomik olarak ortak çıkarlara sahip olduğunu" ifade ederek, "Kürdistan yönetimi Türkiye ile hep iyi ilişkiler kurmaya çalıştı çünkü Türkiye onun dünyaya açılan kapısı. Bu yakınlığın temeli ekonomik" diyor.

AKP'DEN PKK HAMİSİ BARZANİ'YE YENİ CAN SUYU

Irak’ın kuzeyinde yer alan bölgesel yönetim (IKBY) tarafından yapılan açıklamada, çalışmaları 1 yıldır devam eden IKBY ve Türkiye arasındaki yeni sınır kapısının bu hafta içerisinde açılacağı bildirildi.

Açıklamada, yeni sınır kapısının Soran Bağımsız İdaresi’ne bağlı Mergasur ilçesinde yer alan Shirwan Mazin kasabasının yakınlarında olduğu belirtildi. Türkiye ile Bölgesel Yönetim arasında açılacak olan Zeyit Sınır Kapısı’nın uluslararası bir sınır kapısı olacağı vurgulandı.

HÜDA-PAR ZİYARET ETMİŞTİ

Seçimlere AKP listelerinden milletvekilği adayı göstererek katılan, terör örgütü Hizbullah'la bağlantılı HÜDA-PAR, Irak’ın kuzeyindeki bölgesel yönetimiyle (IKBY) dikkat çeken bir görüşme yapmıştı.

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, IKBY'nin eski başkanı Mesud Barzani ile Erbil'de bir araya gelmiş, görüşmede Yapıcıoğlu'na diğer parti yöneticileri de eşlik etmişti.

HÜDA-PAR'dan yapılan açıklamada, görüşmeye ilişkin şu ifadeler kullanılmıştı:

Görüşmede, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ile 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen çalışmalar ele alındı. Gerek Türkiye'de gerekse Irak'ta mevcut siyasi durum üzerinde karşılıkla fikir alışverişinde bulunulan görüşmede, HÜDA PAR ve KDP arasındaki ilişkilerin gelecekte daha da geliştirilmesi konusunda ortak mutabakata varıldı.