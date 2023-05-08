AKP'den PKK hamisi Barzani'ye yeni can suyu. Yeni sınır kapısı açılacak

Irak’ın kuzeyinde yer alan ve varlığı tartışmalara konu olan bölgesel yönetime yeni yaşam alanları sağlayan AKP hükümeti şimdi de yeni sınır kapısı açma kararı aldı.

AKP'den PKK hamisi Barzani'ye yeni can suyu. Yeni sınır kapısı açılacak

Irak’ın kuzeyinde yer alan bölgesel yönetim (IKBY) tarafından yapılan açıklamada, çalışmaları 1 yıldır devam eden IKBY ve Türkiye arasındaki yeni sınır kapısının bu hafta içerisinde açılacağı bildirildi.

Açıklamada, yeni sınır kapısının Soran Bağımsız İdaresi’ne bağlı Mergasur ilçesinde yer alan Shirwan Mazin kasabasının yakınlarında olduğu belirtildi. Türkiye ile Bölgesel Yönetim arasında açılacak olan Zeyit Sınır Kapısı’nın uluslararası bir sınır kapısı olacağı vurgulandı.

Soran Bağımsız İdaresi Başkanı Helgurd Şeyh Necip, Zeyit Sınır Kapısı’nın açılışının 2 ülke yetkililerinin katılacağı resmi bir törenle yapılacağını ifade ederek sınır kapısının ilk etapta turistler için, daha sonra da ticaret amaçlı açılacağını duyurdu. (İHA)

HÜDA-PAR ZİYARET ETMİŞTİ

Seçimlere AKP listelerinden milletvekilği adayı göstererek katılan, terör örgütü Hizbullah'la bağlantılı HÜDA-PAR, Irak’ın kuzeyindeki bölgesel yönetimiyle (IKBY) dikkat çeken bir görüşme yapmıştı.

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, IKBY'nin eski başkanı Mesud Barzani ile Erbil'de bir araya gelmiş, görüşmede Yapıcıoğlu'na diğer parti yöneticileri de eşlik etmişti.

HÜDA-PAR'dan yapılan açıklamada, görüşmeye ilişkin şu ifadeler kullanılmıştı:

"Görüşmede, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ile 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen çalışmalar ele alındı. Gerek Türkiye'de gerekse Irak'ta mevcut siyasi durum üzerinde karşılıkla fikir alışverişinde bulunulan görüşmede, HÜDA PAR ve KDP arasındaki ilişkilerin gelecekte daha da geliştirilmesi konusunda ortak mutabakata varıldı."

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