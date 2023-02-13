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Xiaomi Poco X5'in tanıtımı gerçekleşti. İşte cihazın teknik özellikleri

Xiaomi'nin ürettiği Poco cihazlardan olan Poco X5'in tanıtım gerçekleşti. Cihaza dair teknik özellikler listelendi.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 08:42
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Poco X5'in teknik özellikleri belli oldu

Xiaomi Poco X5'in tanıtımı gerçekleşti. İşte cihazın teknik özellikleri
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Xiaomi Poco X5'in tanıtımıyla birlikte sahip olduğu teknik özellikler de ortaya çıktı.

Poco X5, 6.67 inç boyutunda, 1080 x 2400 çözünürlüğünde AMOLED bir ekranla geleceği belirtilen cihaz 120 Hz yenileme hız sunan ekranıyla raflarda yerini alacak. Temelde 700 nit iken, yüksek modda 1200 nit parlaklığa çıkabilen akıllı telefonun 395 piksel yoğunluğuna sahip olacağı ifade edildi. Cihazın panelinin ise Gorilla Glass 3 ile korunacağı aktarıldı.

POCO X5'İN TEKNİK ÖZELLİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Cihazın, Qualcomm Snapdragon 695 işlemcisinden güç aldığı belirtilirken, 6 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga setinin iki adet 2.2 GHz Kryo 660 Gold ve altı adet 1.7 GHz Kryo 660 Silver çekirdekten oluştuğu aktarıldı. 

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Modelin arka tarafına bakıldığında ise geniş açılı çekim yapabilen 48 Megapiksel f/1.8 ana lens, ultra geniş açılı 8 Megapiksel f/2.2 ve makro çekimler için 2 Megapiksel f/2.4 şeklinde üç kamera ile çıkacak. Ana kamera, 1080p çözünürlüğünde 30fps video çekebilecek.

POCO X5'İN KAMERA ÖZELLİKLERİ

Telefonun ön tarafında ise 13 Megapiksel f/2.5 diyaframlı (geniş açı) özçekim kamerası bulunuyor. HDR desteğine sahip bu kamera ile 1080p çözünürlüğünde 30fps video çekilmesine olanak sağlıyor.

Xiaomi Poco X5, 128 GB / 6 GB RAM ve 256 GB / 8 GB RAM seçenekleri ile geliyor. Aynı zamanda kablo aracılığıyla 33 W hızında şarj edilebilir 5000 mAh Li-Po bir bataryaya sahip. Öte yandan cihaz, Android 12 tabanlı MIUI 13 çalıştıracak.

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