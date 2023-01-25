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Xiaomi otomobilinin görüntüleri sızdı. İşte ilk bilgiler

2024’te piyasaya çıkması beklenen Xiaomi’nin otomobilinden yeni görseller geldi.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 14:24
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Xiaomi otomobilinin görüntüleri ortaya çıktı

Xiaomi otomobilinin görüntüleri sızdı. İşte ilk bilgiler
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Otomobil sektörüne giren Çinli şirket Xiaomi’nin ilk modelinden detaylar gelmeye başladı.

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Xiaomi imzalı modelin gövde parçalarından bazıları ortaya çıktı. Ortaya çıkan görseller sonrasında Xiaomi’nin yeni otomobili hakkında daha bilgi geldi.

İLK BİLGİLER

Ortaya çıkan görseller Xiaomi imzalı otomobilin ön ve arka tamponlarını ortaya koyuyor. Yuvarlak formlu far grubu bizleri selamlarken, aşağıda ise trapez formlu bir hava girişi yer alıyor. Arka taraf hakkında ise şimdilik fazla bir şey söylemek oldukça güç. Bu bölümde sadece sade tasarımlı difüzör öne çıkıyor.

XİAOMİ YÖNETİCİSİ DOĞRULADI

Ortaya çıkan görsellerin doğruluğunu ise bir Xiaomi yöneticisi doğruladı.

Tedarikçilerinin gizli tasarım belgeleri olduğunu doğrulayan Xiaomi, ancak bu görsellerin nihai tasarım taslağı olmadığını belirtti. Yapılan açıklamaya göre bu görseller tedarikçinin teklif verme sürecinde hazırladığı bir tasarım taslağı.

2024 YILINDA GELİYOR

Gelen bilgilere göre Xiaomi’nin ilk otomobili bir fastback sedan karoserle karşımıza çıkacak. Yeni modelin kod adının ise Modena olduğu belirtiliyor. Son dönemde kış testlerinde de görütülenen aracın 2024 yılının ilk yarısında seri üretime geçmesi planlanıyor.

 

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