Polis Meslek Yüksek Okulları'na 2 bin 500 öğrenci alınacak

Polis Akademisi Başkanlığı, 2024-2025 akademik yılı için Polis Meslek Yüksekokulları'na toplamda 2 bin 500 yeni öğrenci kabul edeceğini duyurdu. Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre, bu öğrencilerin 2 bin 000'i erkek, 500'ü ise kadın adaylardan oluşacak.

Adayların başvurularını 23-29 Temmuz 2024 tarihleri arasında e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirmeleri gerektiği belirtildi. Ayrıca, eğitim sürecini başarıyla tamamlayan öğrencilerin polis memuru olarak göreve başlayacakları ifade edildi.