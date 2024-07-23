Polis Meslek Yüksek Okulları'na 2 bin 500 öğrenci alınacak

Kaynak: Haber Merkezi
Polis Meslek Yüksek Okulları'na 2 bin 500 öğrenci alınacak

Polis Akademisi Başkanlığı, yeni eğitim ve öğretim yılında Polis Meslek Yüksekokulları için 2 bin 500 yeni öğrenci kabul edeceğini duyurdu.

Polis Akademisi Başkanlığı, 2024-2025 akademik yılı için Polis Meslek Yüksekokulları'na toplamda 2 bin 500 yeni öğrenci kabul edeceğini duyurdu. Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre, bu öğrencilerin 2 bin 000'i erkek, 500'ü ise kadın adaylardan oluşacak.

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Adayların başvurularını 23-29 Temmuz 2024 tarihleri arasında e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirmeleri gerektiği belirtildi. Ayrıca, eğitim sürecini başarıyla tamamlayan öğrencilerin polis memuru olarak göreve başlayacakları ifade edildi.

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