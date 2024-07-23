Sevilen süt markası iflasın eşiğinde

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sevilen süt markası iflasın eşiğinde

Türkiye süt sektörünün önde gelen firmalarından Erkon Süt, yaşanan finansal zorluklar sebebiyle konkordato ilan etti. Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından şirkete üç ay süre tanındı.

Konya'nın tanınan süt ve süt ürünleri üreticisi Erkon Süt Ürünleri Gıda Tarım ve Ambalaj Sanayi Ticaret Limited, finansal zorluklar sebebiyle konkordato ilan etti. Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, firmanın talebini değerlendirerek üç aylık geçici koruma süresi tanıdı.

Artan enflasyon oranları ve ekonominin genel yavaşlaması, şirketlerin operasyonel maliyetlerini karşılamasını güçleştirdi. Bu ekonomik baskı, Erkon Süt gibi sektörde öncü sayılan firmaların dahi mali krizlerle mücadele etmesine ve iflas riskiyle yüzleşmesine neden oldu.

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Erkon Süt, adli makamlar tarafından tanınan üç aylık geçici süre zarfında borçlarını düzenleyerek şirketin uzun vadeli istikrarını sağlamayı amaçlıyor. Fakat, konkordato süreci sonrasında işlerin iyileşmemesi halinde, iflas tehlikesi şirket için daha da belirginleşebilir.

Sektör liderlerinin konkordato ilan etmesi, tüketici kesiminde kaygıya sebep oluyor.

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