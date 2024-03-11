Polis spikerlik yaptı. Görme engelli taraftarın hayali gerçek oldu

Bingöl’ün Genç ilçesinde Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Lig (BAL) müsabakalarından Yeni Genç Muratspor ve Yozgat Belediyesi Bozokspor'un karşı karşıya geldiği maç duygusal anlara sahne oldu.
Karşılaşma, Yeni Genç Muratspor’un 4-0’lık galibiyetiyle sonuçlanırken, maçta sosyal medyada gündem olan bir olay yaşandı.
YÜREKLERİ ISITAN GÖRÜNTÜ
Yeni Genç Muratspor’un görme engelli taraftarı Recep Savar, maçı takip etmek için stadyuma geldi.
Savar’ın görme engelli olduğunu fark eden Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Düzgün Sürücü, görme engelli Recep Savar’a maçı anlattı.
O anlar sosyal medyada gündem oldu.
Binlerce kullanıcı paylaşımın altına duygusal mesajlar yazdı.
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