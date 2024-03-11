Fenerbahçe Pendik maçının hakemi için MHK'dan flaş karar. Gözlemci raporu ortaya çıktı ortalık yıkıldı

Kaynak: Haber Merkezi Selahattin Ekrekli
Fenerbahçe Pendik maçının hakemi için MHK'dan flaş karar. Gözlemci raporu ortaya çıktı ortalık yıkıldı
Fenerbahçe Pendik maçında verdiği kararlarla tepki çeken hakem Kadir Sağlam için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Merkez Hakem Kurulu, Fenerbahçe ile Pendikspor arasındaki maçın hakemi olan Kadir Sağlam hakkında bu sabah bir karar verdi.

Sağlam’ın maç yönetimi, Fenerbahçe ve Pendikspor taraflarından yoğun eleştiri aldı ve FIFA kokartlı hakem için dinlenme kararı çıktı.

Maç gözlemcisi Süleyman Abay, Sağlam’ın performansını ‘çok kötü’ olarak değerlendirdi.

Hakem sayısının kısıtlı olduğu ve atamalarda güçlük çeken MHK, buna rağmen Kadir Sağlam’a sezon sonuna kadar maç vermeme kararı aldı.

Sağlam, Fenerbahçe’nin 4-1 kazandığı ve Pazar akşamı gerçekleşen maçta her iki takıma toplamda 12 sarı kart gösterdi; Pendikspor’dan teknik direktör İbrahim Üzülmez dahil 3 kırmızı kart çıkardı.

110 dakikalık uzatmalarla süren maçta, topun oyunda kaldığı süre 47 dakika ve toplam 46 faul yapıldı.

Kadir Sağlam, 38 haftalık sezonu 13 maç yöneterek tamamlayacak.

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