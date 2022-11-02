Polis toplantıdayken bastı. 8 tutuklama

Konya'da bir diş hekimliği kliniğine FETÖ operasyonu düzenlendi. Operasyonda 3 diş hekimi, 2 doktor, 1 avukat, 1 iş adamı ve mesleğinden ihraç edilen 1 üsteğmen gözaltına alındı. 8 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, bazı terör örgütü üyelerinin yeniden yapılanma içinde olduğu bilgisine ulaşıldı.

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, halen FETÖ'de aktif görev alan ve FETÖ'ye finansman sağlayan kişilerin "gaybubet evi" olarak adlandırdıkları gizli bir adreste toplantı yapacağını belirledi.

Araştırmasını derinleştiren polis, toplantının Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi'nde bir diş hekimliği kliğinde yapılacağını saptadı. Ekipler, toplantı sırasında kliniğe operasyon düzenledi. Operasyonda, iş yerinin bodrum katında toplantı yapan 3 diş hekimi, 2 doktor, 1 avukat, 1 iş adamı ve mesleğinden ihraç edilen 1 üsteğmen gözaltına alındı. Şüphelilerden 5’i hakkında daha önce de FETÖ soruşturması kapsamında işlem yapıldığı, diğer 3 kişinin ise örgütle irtibat ve iltisaklarının olduğu tespit edildi.

'F' SERİSİ DOLAR ELE GEÇİRİLDİ

Klinikte ve şüphelilerin araçlarında yapılan aramada ise gizlenmiş vaziyette sözde örgüt lideri Fetullah Gülen'e minnet duymayı simgeleyen 2’si 'F' serisi olmak üzere 6 adet 1 dolar, 7 adet 2 dolar ve örgüt finansmanında kullanıldığı üzerinde durulan 165 bin TL ele geçirildi. Şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemede ise özel kriptolu yazışma uygulaması kullandıkları ve bu uygulamadan 'hizmet hareketi devam ediyor' yazılı mesajla toplantı yapacakları adresin konumunu paylaştıkları saptandı.

8 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.(AA)