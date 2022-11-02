Nihal Olçok’tan flaş iddia: Erdoğan’a darbe olacağı haberi 11 Haziran’da gitti

15 Temmuz'daki darbe girişiminde eski eşi Erol Olçok'u ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Gelecek Partisi Kurucu Üyesi Nihal Olçok, Halk TV'de 'Kayda Geçsin' programında, 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Olçok, şu açıklamaları yaptı:

“BEN BİLİYORUM Kİ İKİSİ DE BU İŞİN BİR ŞEKİLDE PAYDAŞI”

"AKP'nin yaptığı en güzel şey şu anda savunma. Her şeye bir savunmaları var ve her şeye bir şekilde algı yapıp, insanların algılarını belli noktalara getirme dürtüleri var ki zaten 15 Temmuz bunun sonucu. 15 Temmuz'un sürdürülür olması ve hem FETÖ'nün hem de hükümetin elinden bu 15 Temmuz tehdidini almak, benim için çok önemli. Onlar bir tekel oluşturdular ve ben biliyorum ki ikisi de bu işin bir şekilde paydaşı. Dolayısıyla ben bu soruları soracağım, bir gün ya bütün milletin gözü önünde soracağım ya da Ipsala'da, Kapıkule'de Nihal Olçok basınla sorularını paylaşıyor dendiğinde ben biliyorum ki dünyadaki hiçbir basın örgütü buna sessiz kalmayacaktır.

“ERDOĞAN’A DARBE OLACAĞI HABERİ ŞİRİN ÜNAL VASITASIYLA 11 HAZİRAN’DA GİTTİ”

Herkes 15 Temmuz'un kahramanlıklarına soyunuyor. Geçin karşıma, ben çok istiyorum 15 Temmuz kahramanı dedikleri insanlar karşıma geçsin. Ne kaybettiler 15 Temmuz'da, ne eksildi hayatlarında? Kim benimle 15 Temmuz'u konuşabilir? 11 Haziran 2016'da, Tayyip Erdoğan'a Şirin Ünal vasıtasıyla gitti darbe olacağı haberi. Niye kucağınızı tıkadınız ya? 24 Haziran'da doğum günü olan bir çocuğun aslında öleceği 11 Haziran'da söylenilmiş, neyin bu kadar özgüveni bu? Neye güvendiniz? Ya insanlar sokağa çıkmasa ne olacaktı? Biz mi hapiste olacaktık?

“15 TEMMUZ ŞU ANDA ALTIN DÖNEMİNİ YAŞIYOR”

FETÖ bu işi, bizden çok ama çok daha iyi kullandı. Şu anda FETÖ cirit atıyor. 15 Temmuz devam ediyor değil; 15 Temmuz şu anda altın dönemini yaşıyor. Kitle olarak zaten çok genişlemiş bir kitleydi, ve bu kitlenin kontrol altına alınması lazımdı."