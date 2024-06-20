Polisin "sabır" sınavı

Kırıkkale'deki trafik denetimlerinde, yolcu kapasitesini aşarak fazladan yolcu taşıyan bir otobüs sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Sürücü, toplamda 100 ceza puanını geçtiği için ehliyetine iki aylığına el konulduğu bildirildi. Trafik ekipleri, Kurban Bayramı tatili süresince yoğunlaşan trafikte, güvenlik önlemlerini artırarak 24 saat boyunca denetimlerini sürdürdü.

Kırıkkale, 43 ilin kesişme noktasında yer aldığı için, özellikle bu bölgede yapılan kontrollerde sürücülerin ve yolcuların belgeleri, araç muayene durumları, sigorta evrakları ve emniyet kemeri kullanımları gibi konular titizlikle incelendi.

Ayrıca, alkollü araç kullanımı gibi trafik güvenliğini riske atan durumlar da dikkatle değerlendirildi. Ankara'dan Tunceli'ye sefer yapan ve Nesimi Ö. tarafından yönetilen 62 AAJ 128 plakalı otobüs, Yahşihan ilçesindeki kontrol noktasında durdurularak incelendi.

Yapılan incelemede, otobüsün fazla yolcu taşıdığı anlaşıldı ve sürücüye bu ihlal için 540 lira tutarında idari para cezası kesildi. Ehliyetine el konulan sürücü, karara tepki göstererek trafik polisine sert sözlerle itiraz etti. İlgili işlemler tamamlandıktan sonra, otobüs yedek sürücü ile yoluna devam etti.