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Polonya’nın Fransa Büyükelçisi: Kiev düşerse Varşova çatışmaya dahil olacak

Polonya’nın Fransa Büyükelçisi Jan Rosciszewski, katıldığı bir televizyon programında Kiev yönetiminin savaşta başarılı olmaması halinde Polonya ordusunun Rusya ile çatışmaya doğrudan katılmak zorunda kalacağını belirtti.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 09:51
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Polonya Rusya Ukrayna savaşına dahil olabilir

Polonya’nın Fransa Büyükelçisi: Kiev düşerse Varşova çatışmaya dahil olacak
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Polonya’nın Fransa Büyükelçisi Jan Rosciszewski, LCI televizyonuna demecinde Kiev yönetiminin savaş alanında bağımsızlığını savunmayı başaramaması durumunda Polonya ordusunun Rusya ile çatışmaya doğrudan katılmak durumunda olacağını söyledi.

Sputnik'te yeralan habere göre, Rosciszewski, “Eğer Ukrayna bağımsızlığını savunamazsa çatışmaya girmekten başka seçeneğimiz kalmayacak” diye konuştu.

Rosciszewski, Ukrayna krizinin "Batı'nın temel değerleri ve kültürü için bir savaş" olduğuna inandığını, bu nedenle "kazanmanın çok önemli" olduğunu da söyledi.

Resmi verilere göre Polonya devleti, Ukrayna'ya askeri yardım açısından ABD'den sonra ikinci sırada yer alıyor.

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