Popüler sosyal medya uygulaması Twitter ve Instagram yüzünden batıyor

Instagram ve Twitter kullanıcılarının her geçen gün artması sonucunda Tumblr'daki kullanıcıların sayısı erimeye devam ediyor. Uygulama her yıl 30 milyon dolar kaybediyor.

Popüler sosyal medya uygulaması Twitter ve Instagram yüzünden batıyor

Tumblr CEO’su Matt Mullenweg, uygulamadaki ekonomik koşulların her geçen gün kötüye gittiğini açıkladı.

Tumblr’ın gelirinin birkaç yıldır azaldığını ve şirketin artık kazandığından daha fazla para harcadığını ifade etti.

Bu düşüşün ise birden fazla sebebi bulunduğunu ifade etti.

Twitter benzeri sosyal medya platformlarının yükselişi, platformda müstehcen içeriğin yasaklanması ve Tumblr’ın yeni kullanıcısı çekememesi gibi birçok faktör şirketi iflasa sürüklediğine değindi.

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2013 yılında Yahoo tarafından 1,1 milyar dolara alınan Tumblr, hedeflerin çok gerisinde kaldı. Bunun üzerine 2019 yılında sadece 3 milyon dolar karşılığında WordPress’in üst geliştiricisi olan Automattic tarafından satın alındı.

Ancak Tumblr’ın reklam gelirleri düşüyor. Konuyla ilgili olarak açıklamasında CEO Mullenweg, “Karlı değiliz. Yılda yaklaşık 30 milyon dolar kaybediyoruz. Gelirimizi nasıl artıracağımızı ve daha fazla insanın Tumblr’ı kullanmasını nasıl sağlayacağımızı bulmamız gerekiyor” dedi.

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