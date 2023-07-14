Twitter’da para kazanma dönemi başladı

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Twitter’da İçerik Oluşturucu Reklam Gelir Paylaşımı adı verilen programla reklamlardan elde edilen gelirden pay almalarına olanak tanıyacak.

TWİTTER’DAN NASIL PARA KAZANILIR?

Programa katılabilmek için içerik oluşturucuların en az 10.000 takipçiye sahip olmaları ve hesap ayarlarında "Tweetlerden Para Kazan" ayarını etkinleştirmeleri gerekiyor.

Twitter Blue'ya abone olan ve son 3 ay boyunca her ay 5 milyondan fazla tweet gösterimi kazanan kullanıcılar bu programa katılmaya hak kazanıyor. Programa katılım sağlandığında, içerik oluşturucular tweet'lerine gelen yanıtlardan elde edilen reklam gelirinden otomatik olarak pay almaya başlayacaklar. Bu pay, Twitter Blue aboneliğinin gerçekleştirildiği Stripe üzerinden yapılacak.

Program şu anda beta sürecinde ve yalnızca sınırlı sayıda içerik oluşturucu tarafından kullanılabiliyor. İçerik oluşturucuların kazanacağı gelir miktarı, tweetlerinin aldığı gösterim ve etkileşim sayısı da dahil olmak üzere çeşitli faktörlere dayanacak. Bu arada yeni program, bu ayın sonunda daha geniş bir şekilde kullanıma sunulacak. Dolayısıyla şimdilik bir başvuru süreci yok.

Bazı büyük içerik üreticilerinin Twitter'da paylaştıklarına bakılırsa, bu ödemeler oldukça yüksek.

Yaklaşık 750.000 takipçisi olan yazar Brian Krassenstein, Twitter'ın kendisine 24.305 dolar ödediğini paylaştı. 1,7 milyon takipçisi olan siyasi yorumcu Benny Johnson ise 9.546 dolar kazandığını söylüyor.