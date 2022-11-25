Şehit polisin adının verildiği parka saldırı. MHP'li başkan isyan etti

Adana'nın Pozantı ilçesinde Şehit Özel Harekât Polisi Erhan Konuk'un ismini taşıyan teras parktaki üzeri kapalı kameriyelere bazı kişiler tarafından zarar verildi.

Sabah iş yerine giden belediye ekipleri teras parktaki devrilmiş 5 adet kamelyaları gördüler. Ekipler devrilmiş kameriyeleri Başkan Mustafa Çay’ın talimatıyla yerden kaldırarak atölye de bakıma aldılar.

Pozantılı şehidin isminin verildiği bir yeri korumak yerine, zarar veren kişi ya da kişilere Belediye Başkanı Mustafa Çay, ağır eleştiride bulunarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Başkan Çay “Bizi sevmeyebilirsiniz anlarım; Devlet malına zarar vermeyi anlamam! Bir de bu park Şehit Özel Harekât Polisi evladımız Erhan Konuk Teras Parkı ismini taşıyorsa bunu hiç anlamam! Bu kamelyalar nerene battı ki yıktın, dağıttın ve üst şıngıllarını yırttın? Eline ne geçti Vatan hainliğinden başka? Allah belanı versin” ifadelerini kullandı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Pozantı Belediyesi tarafından Atatürk Kültür Merkezi yanına yapılan Teras Parktaki üzeri kapalı kameriyelere verilen zarar Çay'ın paylaştığı fotoğraflar ile kamuoyuna bildirildi.

Başkan Mustafa Çay’ın sosyal medya hesabından paylaştığı bu fotoğraf paylaşımına vatandaşlar da büyük tepki göstererek Başkan Mustafa Çay’a destek verdiler.

Yapılan bu saygısızlığın ne Pozantılı’ya ne de Belediye Başkanına olmadığı, yapılan bu saygısızlığım teras parka isminin verildiği Şehit Özel Harekât Polisi Erhan Konuk’a olduğu belirtildi.

ŞEHİT MUHAMMET ALİ DEMİR KÖRKÜN MESİRA ALANI HİZMETE AÇILDI

Pozantı Belediyesi tarafından boğaz mahallelerin sosyal dinlenme faaliyetlerini artıracak Kamışlı ile Yazıcak Mahallesi arasına inşa ettiği mesire alanı açılarak vatandaşın hizmetine sunuldu.

5 bin metrekare alan üzerine kurulan mesire alanının çalışmaları bizzat belediye atölye ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Bölgeden geçen Körkün Çayı kenarına sıfır olan mesire alanına belediye atölye ekibinin kendi imal ettiği üzeri kapalı kameriyeler ve üzeri açık oturma grupları konumlandırıldı.

POZANTILI ŞEHİDİN ADI VERİLDİ

Yapılan mesire alanına Belediye Başkanı Mustafa Çay tarafından 2007 yılında Diyarbakır’ın Lice ilçesinde Şehit olan Jandarma Üsteğmen Muhammet Ali Demir’in adı verildi.

Mesire alanının içerisinde mescit, lavabo, çeşme ve mangal yakmak için çok sayıda, barbekü alanları bulunurken bölgenin en büyük dinlenme ve mesire alanı olan bu yerde çocuklar için ise çeşitli oyun araç ve gerekçeleri yerleştirildi.

HAYIRLI OLSUN POZANTI

Mesire alanıyla ilgili düşüncelerini dile getiren Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, “Bir projeyi daha bitirerek halkımızın hizmetine sunmayı nasip etti yüce Allah’ım. Boğaz mahallelerimizi kapsayacak, Kamışlı ve Yazıcak mahallesi alanında bulunan 5 bin metrekarelik alana muhteşem bir mesire alanı inşa ettik. Mesire alanı inşasında tamamen belediye ekiplerimizin emekleri var. Körkün Çayı kenarında bulunan mesire alanımızda akan suyun şırıltısıyla büyükler mangal yapıp keyif yaparken çocuklar ise yapmış olduğumuz oyun alanlarında oynayarak vakit geçirecekler. Mesire alanımızın ismini ise 2007 yılında Şehit olan Üsteğmen Muhammet Ali Demir’in ismini koyduk ki şehit evinin hemen yanında bulunan bu mesire alanına vatandaşlarımız da sahip çıkarak, Şehidimize olan görevimizi yerine getirelim ve her buraya geldiğimizde onu anıp dua edelim istedik.” dedi.