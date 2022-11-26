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Acımız ikiye katlandı. P. Söz. Er İsmail Ünal şehit oldu

Pençe Kilit Operasyonu’nda Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal (21) şehit düştü.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 23:30
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Acımız ikiye katlandı. P. Söz. Er İsmail Ünal şehit oldu

Acımız ikiye katlandı. P. Söz. Er İsmail Ünal şehit oldu
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Irak'ın Kuzey’inde Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu ağır yaralanıp, hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal’ın (21) acı haberi, Giresun’un Güce ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.

ACI HABER AİLESİNE VERİLDİ

Şehit Ünal’ın acı haberi, Giresun’un Güce ilçesine bağlı Tevekli Mahallesi’ndeki ailesine yetkililer tarafından verildi. Şehidin babası Fehmi ve annesi Sema Ünal’ın yaşadığı eve Türk bayrağı asıldı. Güce Belediyesi ekipleri de evin önüne taziye çadırı kurdu. Şehit Ünal’ın yakınları, taziye evine akın etti. 6 kardeş olan şehit Ünal’ın, bekâr olduğu öğrenildi. 

Şehidin naaşının Giresun Güce ilçesinde askeri törenle toprağa verilmesi bekleniyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 25 Kasım 2022 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız P.Söz.Er İsmail ÜNAL yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." denildi. 

 

 

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Vatandaş
25.11.2022 23:51
Allah rahmet eylesin şehidimize.Vatan sizlere minnettar.  
 
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