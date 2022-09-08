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Prens Charles kimdir? Prens Charles kaç yaşında? Prens Charles kral oldu mu? Prens Charles’ın annesi kim? Prens Charles evli mi?

Prens Charles, 14 Kasım 1948 tarihinde doğdu. İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth‘in oğlu Galler Prensi Charles İngiltere tahtının varisi olarak yer alıyor. İki kez evlenen Prens Charles, Prenses Diana ile olan evliliği ile uzun yıllar dünya basınında kendine yer bulmuştu. Prens Charles kimdir, nerede doğdu, kaç yaşında?

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 21:02
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Prens Charles kimdir? Prens Charles kaç yaşında? Prens Charles kral oldu mu? Prens Charles’ın annesi kim? Prens Charles evli mi?

Prens Charles kimdir? Prens Charles kaç yaşında? Prens Charles kral oldu mu? Prens Charles’ın annesi kim? Prens Charles evli mi?
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Prens Charles kimdir? Prens Charles kaç yaşında?

Tam ismi Charles Philip Arthur George Mountbatten olan Charles dünya genelinde Prens Charles olarak tanınıyor. Geçmişte Prenses Diana ile evliliği ile basında geniş yer bulan Prens Charles kimdir merak ediliyor.

PRENS CHARLES KİMDİR?

Prens Charles kimdir, Galler Prensi Charles İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth‘in oğludur ve İngiltere Tahtının varisidir.

Prens Charles, 14 Kasım 1948 tarihinde Buckingham Sarayı, Londra, İngiltere‘de doğmuştur. Tam ismi Charles Philip Arthur George Mountbatten'dir. Annesi İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, babası Philip Mountbatten‘dir. Prens Charles, ilk olarak Londra'nın batısında ki Hill House Okuluna gitti. 1966 yılında Avustralya‘nın Victoria eyaletinde, Geelong Grammar School Timbertop kampüsünde iki dönem geçirdi. 1967 yılında Cambridge Üniversitesi‘nde antropoloji, arkeoloji ve tarih okumaya başladı. İki yıl sonra ise bir dönem için Galler tarihi ve dil eğitimi için Aberystwyth'de Wales University College‘a gitti. 1970 yılında Cambridge'dan mezun oldu.

Prens Charles, 1976 yılında Prens Vakfını kurdu. 1981 yılında Amerika Birleşik Devletleri‘ne seyahat etti. Prens Charles, Kraliyet geleneğini izleyerek, donanma ve hava kuvvetlerinde görev yaptı.

GENÇLİK YILLARI VE EVLİLİĞİ

İngiltere'de genç Prens Charles'ın aşk hayatı basının gündemini en çok meşgul eden konulardan biriydi. Kraliyet ailesi, adı birçok aristokratik kadınla anılan prensin evlenmesini istiyordu. Geleneklere göre Protestan olması ve Church of England‘ın üyesi olması gereken gelinin soylu bir ailenin mensubu olması da tercih sebebiydi. Tüm bu özellikleri taşıyan Lady Diana ve Prens Charles‘in evliliğine Spencer'lar ve Kraliyet Ailesi de sıcak bakıyordu. Çünkü bu evlilik İngiliz hanedanının gelecek planları ve milenyumun eşiğinde ciddi bir kimlik krizine düşen İngiliz halkının nostaljik düşleri için umuttu.

Sonunda 29 Temmuz 1981‘de a naklen verilen St Paul's Cathedral‘inde gerçekleştirilen evlilik töreni için ekranları karşısına geçti. Yaklaşık bir milyar kişinin izlediği törende, henüz 20 yaşındaki gencecik Diana'nın utangaç davrandığı gözlerden kaçmadı. Dünya liderlerinin de davetli olduğu törende Diana, Canterbury Başpiskoposu'nun onayıyla Galler Prensesi oldu, gelecekteyse Birleşik Krallık tahtının kraliçesi olacaktı.

29 Temmuz 1981 tarihinde Diana Spencer ile evlendi. 9 Aralık 1992 tarihinde ayrıldılar 28 Ağustos 1996 tarihinde resmen boşandılar. Boşanmasının ardından Dodi Al-Fayed‘le tanışan Diana Spencer, 31 Ağustos 1997 tarihinde bir paparazzinin fotoğraflarını çekmek istemesi sonucu gerçekleşen kazada hayatlarını kaybettiler.

Prens Charles, 9 Nisan 2005 tarihinde uzun yıllardır tanıdığı ve aşık olduğu Camilla Parker Bowles ile evlendi. Camilla Parker Bowles, Prens Charles ile ilk olarak 1970'te bir polo karşılaşmasında tanıştı ve arkadaşlık kurdu.

KRAL OLDU

8 Eylül 2022 tarihinde, aynı zamanda annesi de olan Kraliçe 2. Elizabeth’in hayatını kaybetmesinin ardından Prens Caharles 70 yıllık aranın ardından İngiltere Kralı oldu.

Prens Charles tahta çıkmak için tam 73 yıl 9 ay bekledi.

Evlilikleri :

1.eşi: 29 Temmuz 1981 tarihinde Diana Spencer ile evlendi. 9 Aralık 1992 tarihinde ayrıldılar 28 Ağustos 1996 tarihinde resmen boşandılar. Galler Prensi William (d.21 Haziran 1982) ve Galler Prensi Henry (d.15 Eylül 1984) adlarında iki çocuğu vardır.

2.eşi: 9 Nisan 2005 tarihinde Camilla Parker Bowles ile evlendi.

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