Tam 70 yıldır İngiltere'de kral yoktu: Kraliçe Elizabeth'ten sonra tahta kim geçecek

Bütün dünyanın gözleri İngiltere'den gelecek habere kitlenmiş durumda. Sağlık durumu oldukça kötüleşen İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'ten gelecek haberi bekliyor. Kraliçe Elizabeth tam 70 yıldır İngiltere tahtında oturuyor. Kraliçenin hayatını kaybetmesi durumunda ise yerine oğlu Prens Charles tahta çıkacak.

PRENS CHARLES ADINI DEĞİŞTİRECEK

Kraliçe Elizabeth'in hayatını kaybetmesi halinde yas dönemi sona erince muhtemelen bir yıl sonra Prens Charles, Kraliçe'nin yerine resmen tahta çıkacak. Bunun için görkemli bir tören düzenlenecek. Prens Charles kral olduğunda farklı bir isim kullanacak.

İşte Kraliçe II. Elizabeth’in ölmesi durumunda yaşanacaklar:

"LONDRA KÖPRÜSÜ YIKILDI"

Kraliçe yaşamını yitirirse, Kraliçe II. Elizabeth’in özel kalemi Sir Christopher Geidt, Başbakan Truss’a gizli bir hat üzerinden bilgi verecek. Eğer ölüm gece gerçekleşirse başbakanı uyandıracaklar ve “Londra Köprüsü yıkıldı” diyecekler.

Bu bilgilendirmeden sonra ise “Operasyon Londra Köprüsü”nün uygulanmaya başlanacağı belirtildi. 15 ülke ve 36 İngiliz Milletler Topluluğu Üyesi ülkeye bilgi verilecek.

RADYO VE TELEVİZYONLARIN YAYIN AKIŞI DEĞİŞECEK

Tarih boyunca devlet televizyonu BBC’nin haberi ilk verdiğine dikkat çekilse de ölüm haberi yayınlandıktan sonra BBC’de Kraliçe II. Elizabeth’in cenazesine kadar komedi programı yayınlanmayacak.

Radyo kanallarına da özel bir ışık gönderilecek ve bu sayede radyocular “uygun olmayan” müzikleri çalmayacak ve haberlere geçebilecek.

Kraliçe II. Elizabeth’in ölmesi durumunda birçok İngiliz çalışan eve erken gönderilecek. 12 günlük yas döneminde bayraklar yarıya indirilirken spikerler siyah giyinecek ve milletvekilleri de siyah pazubandı takacak.

CENAZESİNİN OLDUĞU GÜN RESMİ TATİL OLACAK

Kraliçe II. Elizabeth’in cenazesinin olduğu gün resmi tatil ilan edilirken, bankalar ve Londra Borsası’nda işlem yapılmayacak.

Kraliçe’nin naaşı Westminster Hall’da dört gün boyunca sergilenecek ve Kraliçe ile eşi Edinburgh Dükü’nün yan yana gömülmesi bekleniyor.