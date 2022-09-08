İngiltere Kraliçesi yoğun bakımda. Bütün kraliyet ailesi çağırıldı, devlet kanalı yayına geçti.

İngiltere’nin yeni başbakanı Liz Truss'ın tebrik kabulünde bile Balmoral'daki şatosundan ayrılamayan kraliçenin sağlık durumunun kötüleştiği açıklandı.

Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada, bu sabah yapılan kontrollerin ardından doktorların sağlık durumundan endişe duyduğu gerekçesiyle Kraliçe 2. Elizabeth'in tıbbi gözetim altına alındığı belirtildi.

Kraliçenin en büyük oğlu ve tahtın varisi Prens Charles da acilen annesinin yanına doğru yola çıktı.

İngiliz kaynaklarından elde edilen bilgilere göre Kendi döneminde ilk defa bir başbakanı, Londra dışındayken görevlendiren Kraliçe 2. Elizabeth’in sağlık durumu gittikçe kötüleşiyor. Veliaht Prens Charles ve eşi Camilla, Balmoral'a giderken İkinci veliaht Willam ve eşi Kate de yola çıktı. BBC, dakika dakika canlı yayına geçti. Başbakan Truss ise "tüm ülkenin" son gelişmeleri büyük bir kaygıyla izlediğini açıkladı.

Yazı İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde geçiren Kraliçe, yeni başbakanın 5 Eylül'de açıklanacağı 1.5 aydır bilinmesine karşın Liz Truss'ı görevlendirmek için Londra'ya gelememiş, Truss Balmoral'a gitmişti. Kraliçe, iki gün önce böyle görüntülenmişti.

Ülkede şimdiye kadar görülmemiş bir alarm verildiği ifade edilirken kraliyet ailesinin acil çağrıyla Balmoral'da toplanması, hükümetin yaklaşımı, BBC'nin yayını yıkması endişeleri artırdı.