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Son Dakika... İngiltere Kraliçesi Elizabeth hayatını kaybetti

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth öldü.

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 20:35
Son Güncelleme: 8 Eylül 2022 Perşembe - 20:42
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Son Dakika... İngiltere Kraliçesi Elizabeth öldü

Son Dakika... İngiltere Kraliçesi Elizabeth hayatını kaybetti
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Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamada "Kraliçe bu öğleden sonra Balmoral'da huzur içinde öldü. Kral ve Kraliçe Eşi bu akşam Balmoral'da kalacak ve yarın Londra'ya dönecekler," ifadelerine yer verildi.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, Britanya tarihinin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı ve dünyanın en yaşlı devlet yöneticisiydi.

Ölümü üzerine, Kraliçe'nin en büyük oğlu ve varisi, eski Galler Prensi Charles, Birleşik Krallık ve 14 Commonwealth krallığının (İngiliz Milletler Topluluğu) Kralı oldu.

Önümüzdeki günlerde ne olacağı hakkında resmi bir ayrıntı yayınlanmadı, geleneksel olduğu gibi Kraliçe'ye tam bir devlet cenazesi verilmesi bekleniyor.

Kral önümüzdeki günlerde nihai planları imzalayacak.

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