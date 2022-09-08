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Prenses Diana nasıl öldü? Prenses Diana kimdir?

İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in ölümüyle Prens Charles'tan boşandıktan sonra hayatını kaybeden Prenses Diana'nın hayatı ve ölümü yeniden gündem oldu. Peki Prenses Diana nasıl öldü? Prenses Diana kimdir? Detaylar haberimizde...

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 21:17
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Prenses Diana nasıl öldü. Prenses Diana kimdir

Prenses Diana nasıl öldü? Prenses Diana kimdir?
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1997'de henüz 36 yaşındayken, Paris'te sevgilisi Dodi El Fayed ile geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Prenses Diana, aradan bunca yıl geçmesine rağmen hiç unutulmadı.

1 Temmuz 1961 doğumlu Diana Spencer, 1981 yılında İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğlu Prens Charles ile evlendi. Çiftin evliliklerinden Prens William ve Prens Harry dünyaya geldi ve 1996 yılında boşandılar.

PRENSES DİANA NASIL ÖLDÜ?

Prenses Diana eşi Prens Charles'tan boşandıktan bir yıl sonra, 31 Ağustos 1997'de, Paris'te sevgilisi Dodi El Fayed ile geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kaza haberi duyulduktan sonra Prenses'in suikaste kurban gittiği iddiaları konuşulmaya başlandı.

Prens Charles'le boşandıktan sonra yeniden evlenmeye hazırlanan Lady Diana tatil için Paris'e gitti. Paris'te otel çıkışı görüntülenen Diana, şoförünün kullandığı araca bindi. Gelen bilgiler ise Prenses'in basından kaçmak istediği yönündeydi.

Diana, o dönem evlenmek üzere olduğu erkek arkadaşı Dodi ve şoförün ölümüyle sonuçlanan kaza, gece yarısı bir tünelde gerçekleştiği için ne olup ne bittiği tam olarak bilinmiyor.

Hükümet herkesi üzen ölüme dair delillere sansür uyguladı ve gizledi. Ancak bazı kişiler ve kaynaklar, Diana'nın ölümünden Kraliçe'yi sorumlu tutuyor.

 

 

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