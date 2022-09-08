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  • Kral olmak için 73 sene beklemişti. Yeni Kral Charles cenazede ağlayacak ama için için sevinecek

Kral olmak için 73 sene beklemişti. Yeni Kral Charles cenazede ağlayacak ama için için sevinecek

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti. Elizabeth'in ölümünün ardından Prens (Yeni Kral) Charles hayaline 73 yaşında kavuştu.

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 21:15
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Elizabeth'in ölümünün ardından Prens Charles hayaline 73 yaşında kavuştu. Yeni Kral Charles cenazede ağlayacak ama için için sevinecek

Kral olmak için 73 sene beklemişti. Yeni Kral Charles cenazede ağlayacak ama için için sevinecek
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İngiltere’nin yeni başbakanı Liz Truss'ın tebrik kabulünde bile Balmoral'daki şatosundan ayrılamayan Kraliçe 2. Elizbeth’in sağlık durumunun kötüleştiği açıklanmıştı.

Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada, bu sabah yapılan kontrollerin ardından doktorların sağlık durumundan endişe duyduğu gerekçesiyle Kraliçe 2. Elizabeth'in tıbbi gözetim altına alındığı belirtilmiş ve gelişmelerin ardından Kraliçenin en büyük oğlu ve tahtın varisi Prens Charles da acilen annesinin yanına doğru yola çıkmıştı.

COVİD - 19'A YAKALANMIŞTI

İngiltere Kraliçesi'nin, 20 Şubat'ta Kovid-19 testi pozitif çıkmış, soğuk algınlığına benzer hafif belirtiler gösterdiği açıklanmıştı.

Geçen sonbahardan bu yana hareket sorunları yaşayan Kraliçe Elizabeth, o tarihten bu yana düzenli olarak baston kullanıyordu.

Kraliçe 2. Elizabeth, sağlık problemleri nedeniyle son dönemde parlamentonun açılışı ve tahta çıkışının 70'inci yılı kutlamaları gibi çeşitli etkinliklere katılamamıştı.

“HUZUR İÇİNDE ÖLDÜ”

Kraliçe Elizabeth’in ölüm haberi Buckingham Sarayı’ndan yapılan açıklamayla duyuruldu. Yapılan açıklamada "Kraliçe bu öğleden sonra Balmoral'da huzur içinde öldü. Kral ve Kraliçe Eşi bu akşam Balmoral'da kalacak ve yarın Londra'ya dönecekler," ifadelerine yer verildi.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, Britanya tarihinin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı ve dünyanın en yaşlı devlet yöneticisiydi.

73 YAŞINDA KRAL OLDU

Ölümü üzerine, Kraliçe'nin en büyük oğlu ve varisi, eski Galler Prensi Charles, Birleşik Krallık ve 14 Commonwealth krallığının (İngiliz Milletler Topluluğu) Kralı oldu.

ELIZABETH VASİYETİNDE AÇIKLAMIŞTI

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, tahttaki 70'inci yıl dönümüne ilişkin paylaştığı mesajında, veliaht Prens Charles kral olduğunda, eşi Camilla'nın "kraliçe" olmasını istediğini belirtmişti.

Prens Charles kral olduğunda, halkın kendisine verdiği desteğin aynısını Charles'a ve eşi Camilla'ya vereceklerini bildiğini dile getiren Kraliçe, tahttaki 70 yılı boyunca kendisine verdiği destek için de halka teşekkür etmişti.

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