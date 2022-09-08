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Prenses Margaret kimdir? İşte Prenses Margaret'in hayatı

Kraliçe Elizabeth'in ölümüyle kız kardeşi Prenses Margaret'ın kim olduğu ve hayatı da merak edilmeye başlandı. İşte Kral VI. George'ın kızı ve Kraliçe Elizabeth'in kız kardeşi Prenses Margaret'in hayatına dair bilinmesi gerekenler...

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 20:58
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Prenses Margaret kimdir. İşte Prenses Margaret'in hayatı

Prenses Margaret kimdir? İşte Prenses Margaret'in hayatı
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 Prenses Margaret Kral VI. George ve Kraliçe Elizabeth'in küçük kızı ve Kraliçe II. Elizabeth'in tek kardeşiydi.

21 Ağustos 1930 yılında Glamis Kalesi'nde dünyaya geldi. Margaret'in amcası 1936 yılında  Wallis Simpson  ile evlenebilmek için krallıktan vazgeçti. Daha önce evlenmiş biri olan Simpson ile evlilik Margaret'in babası George'a krallık getirdi. Kral George'un 1952 yılındaki ölümüne kadar iki kızı da eğitimine devam etti. Babalarının ani ölümü Elizabeth'in tahta geçmesine sebep oldu ve bu tarihten sonra Prenses Margaret da daha çok göz önünde oldu. Özellikle çalkantılı aşk hayatı ile adından sıkça söz ettirdi. Babasının ölümünden sonra  Albay Peter Townsend ile aşk yaşayan Margaret, Peter'ın dul olmasından dolayı evlilik hayaline kavuşamadı ve sevgisinden vazgeçmek zorunda kaldı. Prenses bu yıllarda 22 yaşındaydı.

Evliliği

Prenses Margaret 1960 yılında fotoğrafçı Antony Armstrong-Jones ile evlendi. Bu evliliği 1978 yılına kadar sürdü. Prenses 1901'deki Edinburgh Prensesi Victoria'dan beri boşanan ilk yüksek kraliyet üyesi oldu. Sarah Chatto ve David Armstrong-Jones adında iki çocuğu oldu. 

Ölümü

Prenses Margaret, boşanmasının ardından pek çok sağlık sorunu yaşadı. Sinir buhranı geçirdi; akciğerinin bir bölümü alındı ama sigaradan vazgeçmedi. 1998'de sonradan tekrarlayan beyin kanamalarının ilkini geçirdi. 9 Şubat 2002 tarihinde bir diğer beyin kanamasının ardından uykusunda öldü.

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