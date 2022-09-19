Profesör herkesin faydalarını bildiği arı sütünün zararlarını açıkladı

İHA’nın haberine göre; Prof. Dr. Arıca, propolis ve arı sütü kullanımında son dönemlerde büyük artış olduğunu açıkladı. Arı sütü ve propolis kullanımının özellikle bağışıklık sistemini çok yüksek düzeyde koruduğunu dile getiren Arıca şu sözleri kullandı:

“İKİNCİSİ DE ÇOCUKLARDA ERGENLİĞE ERKEN GİRİLMESİ”

“Tabii bir takım uyarılarda da bulunmak gerekiyor. Özellikle propolis, arı sütü içinde östrojen dediğimiz kadınlık hormonu bulunmakta. Özellikle düzensiz kullanımlarda, uygun dozda kullanmayanlarda, hekim kontrolünde kullanmayanlarda ve merdiven altı üretimlerden bu östrojen maddesiyle beraber iki hastalık ön plana çıkmakta. Biri, erkeklerde meme gelişimi yani jinekomasti. Erkeklerde yoğun bir miktarda meme dokusu oluşmasına yol açmakta. İkincisi de çocuklarda ergenliğe erken girilmesi”

“PROPOLİS KULLANIYOR İSE BELLİ BİR DÖNEM PROPOLİS VE ARI SÜTÜ KULLANIMINA ARA VERİLMELİDİR”

Prof. Dr. Arcıa, aşırı kullanım nedeniyle bu hastalıklarda son dönemlerdeki artışa dikkati çekerek şu sözleri kullandı:

“Bu nedenle uygun dozda, hâkim kontrolü dışında propolis kullanımlarında özelikle son dönemlerde erken ergenliğe girmede bu dönemlerde çok artış görülmekte. Bazı durumlarda da erkeklerde jinekomasti olaylarının, özellikle meme gelişimi erkeklerde büyümenin olması ön plana çıkmakta. Bu iki durumda propolis kullanımı sorgulanmaktadır. Propolis kullanıyor ise belli bir dönem propolis ve arı sütü kullanımına ara verilmelidir.”