19 Eylül 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Profesör herkesin faydalarını bildiği arı sütünün zararlarını açıkladı

Profesör herkesin faydalarını bildiği arı sütünün zararlarını açıkladı

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, aşırı propolis ve arı sütü kullanımının erken ergenlik ve erkelerde meme gelişimine yol açtığını ifade etmesi dikkat çekti.

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 09:59
Takip Et

Prof. Dr. Vefik Arıca’dan propolis ve arı sütü uyarısı

Profesör herkesin faydalarını bildiği arı sütünün zararlarını açıkladı
+
Aa
-

İHA’nın haberine göre; Prof. Dr. Arıca, propolis ve arı sütü kullanımında son dönemlerde büyük artış olduğunu açıkladı. Arı sütü ve propolis kullanımının özellikle bağışıklık sistemini çok yüksek düzeyde koruduğunu dile getiren Arıca şu sözleri kullandı:

“İKİNCİSİ DE ÇOCUKLARDA ERGENLİĞE ERKEN GİRİLMESİ”

“Tabii bir takım uyarılarda da bulunmak gerekiyor. Özellikle propolis, arı sütü içinde östrojen dediğimiz kadınlık hormonu bulunmakta. Özellikle düzensiz kullanımlarda, uygun dozda kullanmayanlarda, hekim kontrolünde kullanmayanlarda ve merdiven altı üretimlerden bu östrojen maddesiyle beraber iki hastalık ön plana çıkmakta. Biri, erkeklerde meme gelişimi yani jinekomasti. Erkeklerde yoğun bir miktarda meme dokusu oluşmasına yol açmakta. İkincisi de çocuklarda ergenliğe erken girilmesi”

“PROPOLİS KULLANIYOR İSE BELLİ BİR DÖNEM PROPOLİS VE ARI SÜTÜ KULLANIMINA ARA VERİLMELİDİR”

Prof. Dr. Arcıa, aşırı kullanım nedeniyle bu hastalıklarda son dönemlerdeki artışa dikkati çekerek şu sözleri kullandı:

“Bu nedenle uygun dozda, hâkim kontrolü dışında propolis kullanımlarında özelikle son dönemlerde erken ergenliğe girmede bu dönemlerde çok artış görülmekte. Bazı durumlarda da erkeklerde jinekomasti olaylarının, özellikle meme gelişimi erkeklerde büyümenin olması ön plana çıkmakta. Bu iki durumda propolis kullanımı sorgulanmaktadır. Propolis kullanıyor ise belli bir dönem propolis ve arı sütü kullanımına ara verilmelidir.”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Doların yıl sonu kaç lira olacağını Selçuk Geçer açıkladı. Cehenneme hoş geldiniz diyerek duyurdu
1
﻿Doların yıl sonu kaç lira olacağını Selçuk Geçer açıkladı. Cehenneme hoş geldiniz diyerek duyurdu
﻿Doların yıl sonu kaç lira olacağını Selçuk Geçer açıkladı. Cehenneme hoş geldiniz diyerek duyurdu
﻿İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun masasındaki anket: AKP'de tarihi kırılma
2
﻿İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun masasındaki anket: AKP'de tarihi kırılma
﻿İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun masasındaki anket: AKP'de tarihi kırılma
﻿Oğuzhan Uğur ve Gökhan Özoğuz Erdoğan'la aynı fikirde olduklarını açıkladılar
3
﻿Oğuzhan Uğur ve Gökhan Özoğuz Erdoğan'la aynı fikirde olduklarını açıkladılar
﻿Oğuzhan Uğur ve Gökhan Özoğuz Erdoğan'la aynı fikirde olduklarını açıkladılar
﻿Karadeniz deniz suyu sıcaklıkları palamutu coşturdu. Görüntülere bakın...
4
﻿Karadeniz deniz suyu sıcaklıkları palamutu coşturdu. Görüntülere bakın...
﻿Karadeniz deniz suyu sıcaklıkları palamutu coşturdu. Görüntülere bakın...
﻿CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a TOKİ yanıtı
5
﻿CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a TOKİ yanıtı
﻿CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a TOKİ yanıtı
﻿Hülya Avşar eski eşi ve kızıyla aile fotoğrafı paylaştı
6
﻿Hülya Avşar eski eşi ve kızıyla aile fotoğrafı paylaştı
﻿Hülya Avşar eski eşi ve kızıyla aile fotoğrafı paylaştı
﻿Ankaragücü'nü Sivasspor karşısında galibiyete götüren nedeni Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı
7
﻿Ankaragücü'nü Sivasspor karşısında galibiyete götüren nedeni Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı
﻿Ankaragücü'nü Sivasspor karşısında galibiyete götüren nedeni Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı
﻿“Akraba evliliklerinde Dünya’da hala ilk sıradayız”
﻿“Akraba evliliklerinde Dünya’da hala ilk sıradayız”
﻿“Akraba evliliklerinde Dünya’da hala ilk sıradayız”
﻿Van’da kaçakçılık operasyonu
﻿Van’da kaçakçılık operasyonu
﻿Van’da kaçakçılık operasyonu
﻿iPhone şarj aletinin orijinal olup olmadığı nasıl anlaşılır
﻿iPhone şarj aletinin orijinal olup olmadığı nasıl anlaşılır
﻿iPhone şarj aletinin orijinal olup olmadığı nasıl anlaşılır
﻿Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu
﻿Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu
﻿Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.