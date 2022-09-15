Limonu sadece mutfakta kullanmayın! Limonun kimsenin bilmediği rahatlatıcı faydaları

Yatak odasında tüm bakterilerin öldüğü, tertemiz bir havanın solunduğu bir oda oluşturarak rahat bir uykuya zemin hazırlayabilirsiniz. Bunların sağlanması için yatak odanıza bir limon koyarak sağlığınız için pek çok olumlu etkilere kapı açabilirsiniz. Gelin, yatak odasına koyulan limonun sağlığa faydalarına bakalım.

LİMON KOKUSUYLA TERTEMİZ BİR ODA

Dışarıda tüm gün boyunca koştururken zararlı gazların bulunduğu havaya maruz kalınıyor. Sadece geceleri de olsa temiz bir hava almak size kendinizi daha iyi hissettirebilir. Bu yüzden geceleri yatmadan önce yatak odanızın bir köşesine limon dilimleyip koyabilirsiniz. Dilimlediğiniz limonlar, temizlik ve ferahlık hissi verir. Ayrıca havadaki bakterileri yok ederek tertemiz bir hava oluşturur.

SAĞLIKLI BİR UYKU

Sağlıklı bir uyku düzeni için rahatça uykuya dalabilmek, uyku esnasında rahat nefes alabilmek ve zinde şekilde uyanabilmek gerekir. Limon kokusu, bu üç detayı da sağlar. Limonun sinir sistemine olan etkisi, uykuya dalmayı kolaylaştırır. Böylece temiz havada rahat nefes alarak iyi bir uyku çekilebilir. Aynı zamanda limon, serotonin seviyesini arttırdığı için uykudan kolayca uyanmanızı sağlar.

LİMONDAN BEKLENMEYEN KAHVE ETKİSİ

Limon kokusu, odaklanma sürecini olumlu yönde etkiler. Daha iyi odaklanmanız gereken durumlarda bulunduğunuz yere limon dilimleyip koyabilirsiniz. Limon kokusu ile dikkatin artması, kahve içtikten sonraki odak ve dikkatin artmasına oldukça benzetilebilir.

STRESSİZ BİR YAŞANTININ ÇÖZÜMÜ

Limon kokusunun stres seviyesini azalttığı ve ruh sağlığına olumlu etkilerde bulunduğu söylenir. Odanızda bir köşeye koyduğunuz limon ile beyninizin rahatlamasını sağlayarak içsel sakinliği yakalamanız mümkün olur.

SİVRİSİNEKLERE SON

Sizi rahatsız eden sivrisineklerden kurtulmanın çok kolay bir yolu var! Her türlü böcek ve sinek, limondan kaçar çünkü limon onları öldürür. Eğer sivrisinekleri etrafınızdan uzaklaştırmak istiyorsanız limonun üstüne birkaç karanfil saplayarak tüm sinekleri ve böcekleri odadan uzaklaştırabilirsiniz.