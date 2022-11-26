26 Kasım 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Harvard profesöründen tokat gibi sözler. Türkiye'nin enflasyonu kendi politikaların sonucu

Harvard profesöründen tokat gibi sözler. Türkiye'nin enflasyonu kendi politikaların sonucu

Harfvard Üniversitesi Ekonomi profesörü Jeffrey Frankel'den flaş sözler: "Türkiye’deki enflasyon kendi politikalarının sonucu. Küresel enflasyon 4 puan arttı."

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 17:45
Takip Et

Prof. Jeffrey Frankel'den tokat gibi sözler. Türkiye’deki enflasyon kendi politikalarının sonucu

Harvard profesöründen tokat gibi sözler. Türkiye'nin enflasyonu kendi politikaların sonucu
+
Aa
-

Harvard Üniversitesi ekonomi profesörü Jeffrey Frankel ekonomim.com'dan Elif Karaca'ya konuştu.Frankel, Türkiye'nin hiperenflasyon konusunda muhtemelen uçurumun kenarından döneceğini, ancak hükümetin faiz oranlarını indirerek enflasyonla mücadele edilmesi şeklindeki geleneksel olmayan modelinin hiç başarılı olma şansı bulunmadığını söyledi Frankel, küresel enflasyonun yaklaşık 4 puan yükseldiği bir yılda Türkiye'de enflasyonun 60 puan yükseldiğine bakılırsa, basit bir hesabın Türkiye'deki enflasyonun yüzde 93'ünün kendi politikalarının bir sonucu olduğunu ortaya koyduğunu da belirtti.

Küresel görünüme ilişkin görüşlerini de paylaşan Frankel 2023'te küresel ekonominin de ABD'nin de resesyona gireceğinin kesin olmadığına ancak, merkez bankalarının yüksek enflasyonla mücadele için başvurduğu faiz artırımları nedeniyle durgunluk veya en azından küresel bir yavaşlama riskinin kesinlikle normalden daha yüksek olduğuna dikkat çekti. Frankel “Küresel çapta yükselen faiz oranları, yavaşlayan büyüme ve Ukrayna’nın işgaliyle artış kaydeden petrol fiyatları elbette Türkiye için işleri daha da zorlaştırıyor” dedi.

“2023’TE KÜRESELDE RESESYON KESİN DEĞİL”

2023'te küresel ekonomideki görünümü nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir resesyon beklentisi var ve bunun Türkiye'ye yansımaları ne şekilde olacak?

Konuşulanların aksine esasında 2023'te küresel ekonominin de ABD'nin de resesyona gireceği kesin değil. Ancak, çok sayıda merkez bankasının yüksek enflasyonla mücadele için başvurduğu faiz artırımları nedeniyle, durgunluk veya en azından küresel bir yavaşlama riski kesinlikle normalden daha yüksek. Küresel çapta yükselen faiz oranları, yavaşlayan büyüme ve Ukrayna’nın işgaliyle artış kaydeden petrol fiyatları elbette Türkiye için işleri daha da zorlaştırıyor.

Dünya genelinde enflasyonla mücadele için politika faizleri artırılırken, Türkiye faiz oranlarını düşürüyor. Bu politikanın sonucu sizce ne olur?

"Öncelikle, Türk hükümetinin faiz oranlarını düşürerek enflasyonla mücadele edebileceği şeklindeki geleneksel olmayan teorisinin hiç başarılı olma şansı yok. Düşük faiz oranlarının sermaye girişlerini caydırmasıyla lira değer kaybederken, bu da doğrudan enflasyonu besliyor ve bu nedenlerle uygulanmakta olan modelin başarılı olamayacağı çok açık."

Türkiye'de son bir yıldaki enflasyon artışının ne kadarı dünyadaki gelişmelerden, ne kadarı Türkiye'nin uyguladığı para politikasından kaynaklanmış olabilir?

Küresel enflasyonun yaklaşık 4 puan yükseldiği bir yılda Türkiye’de enflasyon 60 puandan fazla yükselmiş. Buna göre, basit bir hesaplama Türkiye’deki enfl asyonun yüzde 93’ünün kendi uyguladığı politikaların bir sonucu olduğunu, kendi ürünü olduğunu son derece açık bir şekilde gösteriyor.

TÜRKİYE'DE PARASAL TEŞVİK GÜCÜNÜ KAYBETTİ

Türkiye, 1970'lerden 2000'lerin başlarına kadar 30 yılı aşkın bir süre yüksek enflasyonla yaşadı, ancak teknik olarak hiperenflasyon (ayda %50'nin üzerinde) yaşanmadı. Sizce Türkiye'deki enfl asyonist süreç hiperenfl asyona gider mi?

Türkiye hiperenflasyon konusunda muhtemelen uçurumun kıyısından dönecektir. Ancak şimdiden, yüzde 80'lerdeki enflasyonla bile parasal teşvikin genel anlamda gücünü kaybettiği ve enflasyonun ekonomik büyümeyi engellemeye başladığı bir süreç yaşanıyor.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Hasan
25.11.2022 21:25
Harvard PROF. 'u Biz deki EKONOMİSTLERİ tanımıyor sanırım....  
 
AYAGINIZI DENKALIN 😂😂😂😂
25.11.2022 20:08
MERKEZ BANKASI BAŞKANI VE NEBATİ BAKANLARIN HESAPLARI BUNLAR  
 
Hacı Yakışıklı, Cem Küçükgiller ile tv.ye çıkartılmalı
25.11.2022 18:31
Bakalım O ENGİN EKONOMİ BİLGİLERİ(!?) ile Harvard Prof.nu ikna edebilecekler mi yoksa adama biz gibi kafayı mı yedirtecekler? Asrın ekonomistleri CB, Nebati, Kavcıoğlu, Yiğit, Ertem de katılsınlar  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son anket sonuçları açıklandı. Saray'da herkes bir partinin oyunu konuşuyor
1
﻿Son anket sonuçları açıklandı. Saray'da herkes bir partinin oyunu konuşuyor
﻿Son anket sonuçları açıklandı. Saray'da herkes bir partinin oyunu konuşuyor
﻿‘Erdoğan'la görüştük’ diyerek açıkladı! Cumhur İttifak’ı ortağı Mustafa Destici erken seçim için tarih verdi
2
﻿‘Erdoğan'la görüştük’ diyerek açıkladı! Cumhur İttifak’ı ortağı Mustafa Destici erken seçim için tarih verdi
﻿‘Erdoğan'la görüştük’ diyerek açıkladı! Cumhur İttifak’ı ortağı Mustafa Destici erken seçim için tarih verdi
﻿Milletvekilinin sorduğu bu soruya Bakan cevap veremedi
3
﻿Milletvekilinin sorduğu bu soruya Bakan cevap veremedi
﻿Milletvekilinin sorduğu bu soruya Bakan cevap veremedi
﻿AKP'li Mustafa Şen, partisinin oy oranını açıkladı: Bir ara düşmüştü biliyorsunuz...
4
﻿AKP'li Mustafa Şen, partisinin oy oranını açıkladı: Bir ara düşmüştü biliyorsunuz...
﻿AKP'li Mustafa Şen, partisinin oy oranını açıkladı: Bir ara düşmüştü biliyorsunuz...
﻿Eskişehir'de suya zam
5
﻿Eskişehir'de suya zam
﻿Eskişehir'de suya zam
﻿Bugün kar, fırtına ve şiddetli yağış geliyor. Aman dikkat
6
﻿Bugün kar, fırtına ve şiddetli yağış geliyor. Aman dikkat
﻿Bugün kar, fırtına ve şiddetli yağış geliyor. Aman dikkat
﻿Mustafa Sarıgül o ittifaka göz kırptı: Davet ederse derhal MYK’mızı toplarız...
7
﻿Mustafa Sarıgül o ittifaka göz kırptı: Davet ederse derhal MYK’mızı toplarız...
﻿Mustafa Sarıgül o ittifaka göz kırptı: Davet ederse derhal MYK’mızı toplarız...
﻿Düzce'de depremde hasar gören Sarıdere Köyü Camisi yıkılıyor
﻿Düzce'de depremde hasar gören Sarıdere Köyü Camisi yıkılıyor
﻿Düzce'de depremde hasar gören Sarıdere Köyü Camisi yıkılıyor
﻿Düzce'de depreminin ardından Sarıdere Köyü Camisi yıkılıyor
﻿Düzce'de depreminin ardından Sarıdere Köyü Camisi yıkılıyor
﻿Düzce'de depreminin ardından Sarıdere Köyü Camisi yıkılıyor
﻿Bolu Mengen Belediyesi geçici işçi alacak
﻿Bolu Mengen Belediyesi geçici işçi alacak
﻿Bolu Mengen Belediyesi geçici işçi alacak
﻿Azerbaycan'dan Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan askerler için taziye mesajı
﻿Azerbaycan'dan Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan askerler için taziye mesajı
﻿Azerbaycan'dan Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan askerler için taziye mesajı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.