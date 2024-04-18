Son dakika... Tokat'ta deprem

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Tokat'ta deprem
Son dakika... AFAD Tokat'ta 18.11'de 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şu ana kadar ölü ya da yaralı bilgisi geçilmezken, Buğdaylı köyünde bazı evlerin yıkıldığı belirtiliyor.

Tokat'ta 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Meydana gelen deprem yerin 5.9 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin merkez üssü olarak Tokat Sulusaray ilçesi gösterildi.

Depremde şu ana kadar ölü ya da yaralı bilgisi geçilmezken, Buğdaylı köyündeki bazı evlerin yıkıldığı belirtiliyor.

afaddepremkeps.jpg

Yabancı kaynaklar ise depremin büyüklüğünü 5.7 olarak duyurdu.

whatsapp-image-2024-04-18-at-18-16-17.jpeg

Tokat Sulusaray merkezli meydana gelen 5.6'lık deprem sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi.

Yerlikaya sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada Tokat Valiliği, AFAD ve ilgili kurumlara bağlı tüm ekiplerin sahada taramalara başladığını açıkladı.

ali.jpg

"BAZI KÖYLER YIKILDI"

Sulusaray Belediye Başkanı Davut Kılıç, Buğdaylı köyünde bazı evlerin yıkıldığını açıkladı.

3.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE İKİNCİ DEPREM

AFAD saat 18.31'de ise yine Sulusaray ilçesinde 3.5 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

artcideprem.jpg

tokatta-deprem-1.jpg

tokatta-deprem-2.jpg

tokatta-deprem-3.jpg

tokatta-deprem-4.jpg

whatsapp-image-2024-04-18-at-18-17-06.jpeg

Ayrıntılar geliyor...

Güncelleme: 
İlgili Haberler
Son dakika... Bakan Yerlikaya'dan Tokat depremi açıklaması
Son Haberler
Fenerbahçe taraftarı şimdiden havaya girdi. Futbolculara flaş mesaj Spor
Fenerbahçe taraftarı şimdiden havaya girdi. Futbolculara flaş mesaj
Son dakika... Bakan Yerlikaya'dan Tokat depremi açıklaması Gündem
Son dakika... Bakan Yerlikaya'dan Tokat depremi açıklaması
Ahmet Çakar Ertem Şener'e kurulan tuzağı açıkladı Spor
Ahmet Çakar Ertem Şener'e kurulan tuzağı açıkladı
Şampiyon güreşçi altın kemerine 3 yıl sonra kavuştu. Nedeni herkesi şaşırttı Spor
Şampiyon güreşçi altın kemerine 3 yıl sonra kavuştu. Nedeni herkesi şaşırttı
Erdoğan AYM Başkanı ile görüştü Gündem
Erdoğan AYM Başkanı ile görüştü
Samsun'da günlük hayatı fırtına vurdu Yerel Haberler
Samsun'da günlük hayatı fırtına vurdu