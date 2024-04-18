Son dakika... Tokat'ta deprem

Tokat'ta 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Meydana gelen deprem yerin 5.9 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin merkez üssü olarak Tokat Sulusaray ilçesi gösterildi.

Depremde şu ana kadar ölü ya da yaralı bilgisi geçilmezken, Buğdaylı köyündeki bazı evlerin yıkıldığı belirtiliyor.

Yabancı kaynaklar ise depremin büyüklüğünü 5.7 olarak duyurdu.

Tokat Sulusaray merkezli meydana gelen 5.6'lık deprem sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi.

Yerlikaya sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada Tokat Valiliği, AFAD ve ilgili kurumlara bağlı tüm ekiplerin sahada taramalara başladığını açıkladı.

"BAZI KÖYLER YIKILDI"

Sulusaray Belediye Başkanı Davut Kılıç, Buğdaylı köyünde bazı evlerin yıkıldığını açıkladı.

3.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE İKİNCİ DEPREM

AFAD saat 18.31'de ise yine Sulusaray ilçesinde 3.5 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Ayrıntılar geliyor...