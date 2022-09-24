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Promosyonda emeklileri üzecek karar. 20 bin liralar konuşuluyordu

Emekli promosyon tutarlarında kamu bankalarının da devreye girmesiyle birlikte masadaki rakamların artması bekleniyordu. Ancak yeni yılda emekli zam oranlarının belli olmasının ardından kamu bankalarının aldığı karar dikkat çekti.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 00:36
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Promosyonda kamu bankalarından emeklileri üzecek karar

Promosyonda emeklileri üzecek karar. 20 bin liralar konuşuluyordu
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Yeni yılda emekli zam oranının belli olmasıyla özel bankaların promosyon miktarını 15 bin TL'ye kadar yükseltmesi bekleniyordu.

Hatta bu rakamın 20 bin TL'ye çıkacağı da konuşuluyordu. Emekliler ise yüksek promosyon veren bankayı ararken, gözler kamu bankalarına çevrilmişti.

Show Haber'de yer alan habere göre; kamu bankalarının promosyon miktarını güncellemesi beklenirken, sürpriz bir gelişme yaşandı.

Kamu bankaları en fazla 750 TL promosyon verirken, bu miktar sabit tutuldu. Kamu bankalarının promosyonunu yükseltmemesi, özellikle mahallesinde, ilçesinde özel banka olmayan emeklileri üzdü.

YARIŞ ÖZEL BANKALAR ARASINDA OLACAK

Kamu bankalarının promosyon kararı yeni yılda özel bankalar arası yarışı daha da hızlandıracak gibi. Beklentiler şimdiden 15 bin TL ama bazı bankaların çıtayı 20 bin TL'ye kadar yükseltmesi bekleniyor.

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