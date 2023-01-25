Beşiktaş'a Ghezzal müjdesi

Beşiktaş, Süper Lig’de Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de izlediği antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Teknik direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

İdman; ısınma koşuları, kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. 5’e 2 ile devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Ghezzal da antrenmana katıldı.

Ghezzal, bir süre kontrollü olarak çalıştı.

Antrenmanda sakatlıkları bulunan Josef de Souza ve Romain Saiss yer almadı