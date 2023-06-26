Putin ulusa sesleniş konuşmasında isyancı Wagner askerlerine teşekkür etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeni Prigojin başlattığı "silahlı isyan" sonrasında ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi.

Vladimir Putin'in isyan eden paralı askerler için söyleyecekleri merak konusu olurken Rus lider, ulusa sesleniş konuşmasında çarpıcı ifadeler kullandı.

Doğrudan emri ile kan dökülmesinin önlendiğini ifade eden Putin, isyana katılan paralı askerler için "Wagner savaşçılarının büyük kısmı vatanseverler, onlar bilmeden kullanıldılar. Son çizgide duran, kan dökülmesine izin vermeyen Wagner askerlerine teşekkür ediyorum" dedi.

Putin’in konuşmasından satır başları şu şekilde:

Rusya vatandaşlarına, sergiledikleri metanet, birlik ve vatanseverlikten dolayı teşekkür ederim. Rusya halkına desteği için teşekkür ederim, bu gösterdi ki Rusya’da iç karışıklık çıkarılmasına yönelik her eylem başarısızlığa mahkumdur.

Durum şunu gösterdi ki, her türlü şantaj ve fitne başarısızlığa mahkum.

Silahlı isyan her ne şekilde olursa olsun bastırılacaktı. Rusya vatandaşları birlik beraberlik sergiledi, ülkenin geleceği herkesi birleştirdi.

İsyanın organizatörleri, vatana ihanet ettikten sonra yanındakilere de ihanet ettiler. İsyancılar, askerlerin birbirlerini öldürmesini istiyordu. Kiev de böyle bir sonuç bekliyordu.

Canlarını feda eden kahraman pilotların cesareti korkunç sonuçlara karşı korudu.

Wagner savaşçılarının büyük kısmı vatanseverler, onlar bilmeden kullanıldılar. Doğrudan benim emrim üzerine kan dökülmesini önleyecek kararlar alındı. Son çizgide duran, kan dökülmesine izin vermeyen Wagner askerlerine teşekkür ediyorum.

Ayrıntılar gelecek...