Putin'e isyan eden Wagner'in kaderi belli oldu. Prigojin ilk kez konuştu

Yevgeni Prigojin son günlerde dünya kamuoyunu en çok meşgul eden isim.

Rusya'da paralı asker grubu Wagner'in kurucusu ve lideri Yevgeni Prigojin giriştiği isyan hareketini sonlandırmasının ardından açıklamalarda bulundu.

“1 TEMMUZ’DA FAALİYETLERİMİZİ SONLANDIRIYORUZ”

Yevgeni Prigojin, misyonerlerin 1 Temmuz itibariyle varlıklarına son vermek zorunda olduklarını açıkladı.

Yevgeni Prigojin, Rusya'nın önderliğini hiçbir zaman devirmeyi hedeflemediklerini ifade ettikten sonra, "Amacımız Wagner'in yok olmasını önlemekti. Yürüyüşümüze adaletsizlik nedeniyle başladık. Hiç saldırganlık göstermedik ama füzelerle ve helikopterle vurulduk. Bizi tetikleyen buydu" dedi.

Putin'in aşçısı lakaplı Prigojin, Telegram'dan yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı;

“Rus askerlerinin kanını dökmemek için geri döndük. Rus havacılığını vurmak zorunda kalmaktan pişmanlık duyuyoruz. Özel askeri operasyon sırasında hata yapanlardan hesap sormak istedik. Bu durum Rusya'daki ciddi güvenlik sorunlarını gösterdi.”

LAVROV DEVAM EDECEKLER DEMİŞTİ

Prigojin'in sözleri, dakikalar önce konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un açıklamalarıyla çelişiyor. Lavrov, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti gibi ülkelerde faaliyet gösteren Wagner Grubu'nun varlığına devam edeceğini söylemişti.

İSYAN SONLANDIRILDI

Ukrayna Savaşı sırasında görünürlüğü iyice artan Wagner grubu ve Prigojin'in geçtiğimiz cuma gecesi isyan yürüyüşü başlattı.

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Rostov kentini kolayca ele geçiren Wagner daha sonra M4 karayolu üzerinden Voronej'e geçti. Prigojin yaptığı paylaşımlarda Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeri Vasilyeviç Gerasimov'u devireceklerini söylüyordu.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun arabuluculuğuyla sonlandı.

Kremlin'den yapılan açıklamada Prigojin'in Belarus'a yerleşeceği ve hakkında başlatılan vatana ihanet suçlamasının ise devam ettirilmeyeceği belirtildi. İsyana katılan Wagner üyeleri hakkında ise daha önce Rusya'ya yaptıkları hizmetlerden dolayı suçlamalar yapılmayacağı aktarıldı.