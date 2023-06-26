Putin'e isyan eden Wagner'in kaderi belli oldu. Prigojin ilk kez konuştu

Rusya'da Putin’e isyan eden paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeni Prigojin, misyonerlerin 1 Temmuz itibariyle varlıklarına son vermek zorunda olduklarını açıkladı.

Putin'e isyan eden Wagner'in kaderi belli oldu. Prigojin ilk kez konuştu

Yevgeni Prigojin son günlerde dünya kamuoyunu en çok meşgul eden isim.

Rusya'da paralı asker grubu Wagner'in kurucusu ve lideri Yevgeni Prigojin giriştiği isyan hareketini sonlandırmasının ardından açıklamalarda bulundu.

“1 TEMMUZ’DA FAALİYETLERİMİZİ SONLANDIRIYORUZ”

Yevgeni Prigojin, misyonerlerin 1 Temmuz itibariyle varlıklarına son vermek zorunda olduklarını açıkladı.

Yevgeni Prigojin, Rusya'nın önderliğini hiçbir zaman devirmeyi hedeflemediklerini ifade ettikten sonra, "Amacımız Wagner'in yok olmasını önlemekti. Yürüyüşümüze adaletsizlik nedeniyle başladık. Hiç saldırganlık göstermedik ama füzelerle ve helikopterle vurulduk. Bizi tetikleyen buydu" dedi.

Putin'in aşçısı lakaplı Prigojin, Telegram'dan yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı;

“Rus askerlerinin kanını dökmemek için geri döndük. Rus havacılığını vurmak zorunda kalmaktan pişmanlık duyuyoruz. Özel askeri operasyon sırasında hata yapanlardan hesap sormak istedik. Bu durum Rusya'daki ciddi güvenlik sorunlarını gösterdi.”

LAVROV DEVAM EDECEKLER DEMİŞTİ

Prigojin'in sözleri, dakikalar önce konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un açıklamalarıyla çelişiyor. Lavrov, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti gibi ülkelerde faaliyet gösteren Wagner Grubu'nun varlığına devam edeceğini söylemişti.

İSYAN SONLANDIRILDI

Ukrayna Savaşı sırasında görünürlüğü iyice artan Wagner grubu ve Prigojin'in geçtiğimiz cuma gecesi isyan yürüyüşü başlattı.

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Rostov kentini kolayca ele geçiren Wagner daha sonra M4 karayolu üzerinden Voronej'e geçti. Prigojin yaptığı paylaşımlarda Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeri Vasilyeviç Gerasimov'u devireceklerini söylüyordu.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun arabuluculuğuyla sonlandı.

Kremlin'den yapılan açıklamada Prigojin'in Belarus'a yerleşeceği ve hakkında başlatılan vatana ihanet suçlamasının ise devam ettirilmeyeceği belirtildi. İsyana katılan Wagner üyeleri hakkında ise daha önce Rusya'ya yaptıkları hizmetlerden dolayı suçlamalar yapılmayacağı aktarıldı.

İlgili Haberler
İsrailli Bakan, İsrail güvenlik yetkililerini Wagner'e benzetti
İsrailli Bakan, İsrail güvenlik yetkililerini Wagner'e benzetti
Rusya'dan flaş Wagner açıklaması: Devam edecek
Rusya'da Wagner'in isyanı nedeniyle uygulanan tedbirler kaldırıldı
Rusya'da Wagner'in isyanı nedeniyle uygulanan tedbirler kaldırıldı
Wagner komutanı Belarus’a kaçınca işgalci Rus askerleri video çekip ateş püskürdü. Başta destek videosu çekmişlerdi
Öne Çıkanlar
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
AKP'nin talan anlayışı nedeniyle 25 köy maden arama tehdidiyle karşı karşıya
AKP'nin talan anlayışı nedeniyle 25 köy maden arama tehdidiyle karşı karşıya
Son Haberler
G.Saray orada bile şampiyon oldu Spor
G.Saray orada bile şampiyon oldu
Futbol tarihinde yaşanmış en paranormal olay. Hayalet gol Spor
Futbol tarihinde yaşanmış en paranormal olay. Hayalet gol
Doların ardından bir de gram altın rekor kırdı Ekonomi
Doların ardından bir de gram altın rekor kırdı
Rıza Karakaya istifa etti Spor
Rıza Karakaya istifa etti
Çorum’da çarpışan otomobiller tarlaya uçtu Güncel
Çorum’da çarpışan otomobiller tarlaya uçtu
Ankaragücü'nde 2 imza birden Spor
Ankaragücü'nde 2 imza birden
Bakan Işıkhan açıkladı. Asgari ücret destek miktarı belli oldu. Güncel
Bakan Işıkhan açıkladı. Asgari ücret destek miktarı belli oldu.