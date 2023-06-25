Wagner’in darbe girişimi sonrası Putin’den açıklama geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner krizinin sona ermesinin ardından ilk kez açıklamalarda bulundu.

Putin açıklamasında, Savunma Bakanlığı yetkilileriyle sürekli iletişim halinde olduğunu söyledi.

Rus lider Putin, "Önceliğimiz Ukrayna'daki hareket, Ukrayna'daki tüm planlarımız gerçekleşecek" açıklamasında bulundu. Putin, Ukrayna'da hareketin kendisi için önemini "Güne bununla başlıyorum, bununla bitiriyorum" sözleriyle anlattı.

Putin, "Rusya, Ukrayna'daki özel askeri harekat ile ilgili tüm planların ve görevlerin gerçekleştireceğinden emindir" dedi.

NE OLMUŞTU?

Rusya’da paralı asker grubu Wagner dün darbe girişimi başlattı. Paralı asker grubuna bağlı güçler Rostov kentinde askeri karargahı ele geçirdikten sonra Moskova’ya doğru hareket etti. Rusya Devlet Başkanı Putin, Wagner güçlerini ‘hain’ ilan ederek ağır şekilde cezalandırılacağını söyledi.

Wagner lideri Progzhin ise Rus yönetiminin Ukrayna’daki savaşla ilgili halka yalan söylediğini belirterek özellikle Savunma Bakanı Şoygu ve Rus komutanlara meydan okudu.

Akşam saatlerinde ise devreye Belarus’un girmesi sonrası Progzhin darbe girişiminden vazgeçerek Rostov’dan ayrıldı ve Belarus’a gitti. Sonrasında ise Wagner birlikleri karargahlarına döndü ve darbe girişimi sona erdi.

Wagner ve Rus yönetiminden müzakerelerle ilgili açıklama gelmedi.