Bu haberi okumadan doğal gazı açmayın. Adımları uygulayın tasarruf edin

TÜİK’in açıkladığı verilere göre Türkiye’de yıllık resmi enflasyon yüzde 85,51; ENAG’ın açıkladığı verilere göre ise yüzde 185.34 olarak hesaplandı. Peş peşe gelen zamlar ve Türkiye’deki hayat pahalılığı doğal gaz fiyatlarına da yansırken halk da çareyi doğal gazdan tasarruf yapmakta buldu.



Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi Teknik Hizmetler Direktörü Murat Özberk, evde doğal gazı verimli kullanarak, kısa vadeli para harcamadan yapılacak önlemlerle yüzde 20 ve uzun vadeli önlemlerle de toplamda yüzde 32 oranında tasarruf etmenin mümkün olduğunu belirtti. Özberk, doğal gaz faturasından tasarruf etmenin 7 yolunu şöyle açıkladı:



1- Kombi gidiş suyu sıcaklığını azaltın

Daha düşük kombi dönüş suyu doğal gazın daha az kullanılmasını sağlar. Gidiş suyu sıcaklığı düşürüldüğünde odalar eskisi gibi sıcak kalmaya devam eder. Gidiş suyu için tavsiye edilen sıcaklığın 60° C civarında ayarlanmasıyla bazı evlerde serinlik hissedilebilir ancak istenen her an sıcaklık tekrar yükseltilebilir.



Gidiş suyu sıcaklığını güvenilir bir şekilde azaltmak az bilinen ancak çok etkili bir yöntem olmakla beraber evlerin yıllık gaz kullanımında yüzde 8 tasarruf sağlanabilir.



2- Sıcak suyu ECO modda kullanın

Bir kazanda ön ısıtma işlevi sıcak suyu her an musluktan akmaya hazır olması için tasarlanıyor. Bu da kazanın her zaman bir miktar suyu sıcak tuttuğu anlamında geliyor.



Eco mod kapalı iken kombi daima istenen sıcak suyu sağlayabilmek için kendini hazır tutar ve enerji harcar. Eco modun açılmasıyla birlikte sıcak su ihtiyacı gerçekleştiğinde ısıtma fonksiyonu devreye girer ve ısıtma başlar. Bu nedenle sıcak su gelmesi biraz uzun sürebilir. Sürekli sıcak su ihtiyacı olmayan evler için bu fonksiyon açık olabilir. Böylece gaz kullanımında yüzde 5 tasarruf elde edilebilir.



3- İhtiyacınız kadar ısının, oda sıcaklığını düşürün

Enerji krizi beklentisi nedeniyle Almanya, İspanya ve Yunanistan gibi Avrupa Birliği ülkeleri Kamu Binalarında ortam sıcaklığını 19 ° C olarak sınırlandırdı. Oda sıcaklığını 1° C düşürmek yıllık gaz tüketimini yüzde 7 oranında azaltıyor.



Ev ortamında önerilen oda sıcakları 20-22° C, bebek odaları 23-24° C ve yatak odaları-mutfaklar 18° C’dir. Banyolar ise standart değer olan 20° C’ye ayarlanmalı, banyo yapmadan 1 saat evvel 24° C yükseltip sıcaklığı artırabilir ve banyo sonrası tekrar standart değere ayarlayarak tasarruf sağlanabilir.



4- Kapı ve pencerelere yalıtım yapın

Kapı ve pencereleri kontrolsüz hava girişine karşı yalıtmak ve pencereleri mevsimine göre yaz-kış konumuna göre ayarlamak enerji tasarrufu sağlar. Pencerelerden evi havalandırırken ısıtma sistemini ve pencereye yakın radyatörleri kapatmak kombi dönüş suyu sıcaklığının düşmesini engelleyeceği için tekrar ısıtmak için harcanacak doğal gaz tüketimini azaltır.



5- Daha dengeli bir ısıtma için tesisatınızda hidrolik dengeleme yapın

Radyatörde termostatik vana yoksa dengeleme yaparak enerji tasarrufu yapılabilir. Bu işlem kombinize en yakın radyatörden en uzak radyatöre doğru radyatör vanasını kısarak yapılır. Bu konuda uzman ekiplerden de destek alınabileceği gibi kendiniz de bu işlemi yapabilirsiniz.



6- Panjur veya kalın perde kullanın

Güneş battıktan sonra veya geceleri yatmadan önce panjurları indirmek ve radyatörlerin önünü kapatmayacak şekilde kalın perde kullanımı ısı kaybını azaltır ve enerji tasarrufu sağlar.



7- Radyatör arkalarına parlak yüzeyli yalıtım levhaları koyun

Isı kaybında sıcaklık farkı ne kadar yüksekse enerji kaybı da o kadar yüksek olur. Radyatörler doğası gereği arka yüzlerini ısıttığı için buralara parlak yüzeyli yalıtım levhaları koyarak enerji kaybını azaltılabilir, böylece tasarruf elde edilebilir. Levhaların parlak yüzeyli olması da ısı ışınımına karşı yansıtma yaparak yalıtım verimliliğini arttırır.



UZUN VADELİ 6 TASARRUF SEÇENEĞİ

1- Yılda 1 kez kombi bakımı yaptırmak, yanma verimini kontrol etmek, hasarlı ve aşınmış parçaları değiştirmek, basınç kontrollerini ve gerekli temizlikleri yapmak hem cihazın ömrünü uzatır hem de enerji tasarrufu sağlar.



2- Çift camlı pencereler normal pencereye göre ısının büyük bir kısmını içeride tutar. Tek camlı pencereleri çift camlı pencereye dönüştürmek enerji tasarrufuna önemli ölçüde katkı sunar.



3- Eski tip yoğuşmasız cihaz evden baca yoluyla atmosfere kaçan sıcak gazlar şeklinde ısıyı boşa harcar. Yapılacak cihaz değişimi ile cihazın verimliliği katlanır.



4- Oda sıcaklığını azaltıp çoğaltmak için normal radyatör vanaları termostatik vanayla değiştirilmeli. Akıllı termostatlar, bir uygulama aracılığı ile merkezi ısıtmanın kontrol edilmesini sağlar. Uzaktan kontrol internet üzerinden veya akıllı telefonlarla bluetooth üzerinden yapılabilir. İhtiyaca göre programlama yapabilir, hareket sensörü opsiyonunu da değerlendirebilirsiniz.



5- Isıtma sistemimizi dış hava sıcaklığına göre otomatik olarak kontrol eden, dış hava sıcaklığı düşümünde dış hava sensörleri, iç hava sensörleri ile iletişim kurarak kazan giriş suyu sıcaklığını otomatik olarak yükseltir. Güneş açtığı hava sıcaklığı yükseldiğinde tam tersi gerçekleşir ve enerji tasarrufu sağlar.



6- Duvarlara ve tavanlara yapılacak optimum yalıtım kalınlığının hesaplanması ve uygun kalınlıkta izolasyon yapılması tavsiye edilir.

