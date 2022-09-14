Putin'e suikast. İngilizler iddia etti. Türkiye'deki Rus medyası editörü dalga geçti

İngilizlerden Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin için flaş bir iddia geldi.
İngiltere'de yayın yapan The Sun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e suikast girişimi düzenlendiğini iddia etti.
Kremlin yetkilisinin "Putin'in limuzini bombalıya saldırıya uğradı. Ancak içinde Putin yoktu" dediği öne sürüldü.
Rus devlet medyası Sputnik'te çalışan Erkin Öncan ise, The Sun'ın haberini alıntılayarak, "Kremlin içinden biri" ifadelerini ti'ye aldı.
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.