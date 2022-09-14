Putin'e suikast. İngilizler iddia etti. Türkiye'deki Rus medyası editörü dalga geçti

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 22:49

Son Güncelleme: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 22:50 Takip Et

İngiltere'de yayın yapan bir gazete Putin'e suikast düzenlendiğini iddia etti. Rus medyasında çalışan bir kişi ise haberle dalga geçti