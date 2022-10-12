Putin'in doğalgaz teklifine Enerji Bakanı Dönmez’den yanıt: Biz de ilk defa duyduk

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın oluşturduğu enerji krizinin çözüm merkezi olarak son süreçte Türkiye öne çıktı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Türkiye üzerinden Avrupa'ya gaz satışına sıcak baktığını söyledi.

Putin "Türkiye'de Avrupa için büyük bir Doğal Gaz merkezi kurulabilir" ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de Putin'in çağrısına yanıt verdi.

Rus lider Putin'in teklifin ilk kez duyduğunu belirten Bakan Fatih Dönmez "Doğal gaz merkezi teknik açıdan mümkün. Putin'in alternatif rotalardan gaz sevkiyatı konusundaki ifadelerini biz de ilk defa duyduk. Bunu konuşmak için henüz erken" değerlendirmesinde bulundu.

PUTİN NE DEMİŞTİ?

Avrupa'daki doğalgaz krizine değinen Putin, "Türkiye'de büyük bir doğalgaz merkezi kurabiliriz" formülünü gündeme getirdi. "Petrol piyasalarına yönelik hiçbir müdahale, hiçbir rezerv kullanımı enerji sorununu çözemez." diyen Putin, "Rusya, kışın dahil Avrupa’ya enerji sevkiyatına hazır, top onların sahasında" ifadelerini kullanmıştı.