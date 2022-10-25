Kremlin'den kritik TürkAkım açıklaması. Putin Türkiye'de büyük bir doğalgaz merkezi kurabiliriz demişti

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, TürkAkım doğal gaz boru hattında var olan kapasitenin artırılması için önemli bir potansiyelin bulunduğunu belirtti.

Türkiye'de gaz merkezi kurulması ve doğal gaz sevkiyatlarına yönelik görüşmelerin sürdüğünü belirten Peskov, Türkiye'nin en önemli Rus gazı ithalatçılarından biri olduğunu vurguladı.

‘DOĞAL GAZ SEVKİYATI İLE İLGİLİ GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR’

Peskov, Türkiye'nin, Batılı ülkelerden farklı bir duruş sergilediğini ve ara buluculuk yapma imkanlarına sahip olduğunu vurgulayarak, “Türkiye, ülkemizle devam eden ticari ve ekonomik ilişkiler açısından ulusal çıkarlarını gözetiyor, Batı’nın yaptırım uygulamalarına katılmadılar. Bu hem Türk halkı hem de ikili ilişkilerimiz açısından fayda sağlıyor” diye konuştu.

Türkiye ile Rusya arasındaki gaz sevkiyatları üzerine görüşmelerin devam ettiğini belirten Peskov, “Çok formatlı iş birlikleri sürekli temas anlamına gelir, bu yüzden Türkiye ile görüşmeye devam ediyoruz ve bunu yapmaya devam edeceğiz” dedi.

‘GAZ MERKEZİYLE İLGİLİ DETAYLAR NETLEŞTİKÇE ANA HATLARINI GÖRECEĞİZ’

Rus gazına olası indirim konusuna da değinen Peskov, doğal gaz ticaretinde küresel bir konjonktürün bulunduğunu ve herkesin makul sınırlar içerisinde bulunduğunu dile getirdi.

Peskov, Türkiye'de bir doğal gaz merkezi kurulmasına yönelik detayların da netleştirildiğini anlatarak, “Detaylar üzerinde çalışılıyor. Burada gazın satışıyla ilgili çok önemli bir kısmın olduğunu biliyoruz. Bu detaylar netleştikçe projenin ana hatlarını göreceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Vladimir Putin, Kazakistan'daki görüşmelerinde Türkiye'de gaz merkezi kurma kararı almıştı.