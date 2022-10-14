300 bin kişi askere çağrılmıştı. Putin Rusya'da seferberliğin biteceği tarihi açıkladı

Geçtiğimiz hafta Kerç Köprüsü'nün patlatıldığını anımsatan Putin, Ukrayna'nın Odessa şehrinden patlayıcı maddenin deniz yoluyla Rus bölgesine sokulduğuna dikkat çekti.

Patlayıcıların hububat taşınan gemiler üzerinden Rusya’ya sokulup sokulmadığını henüz tespit edemediklerini aktaran Putin, "Şu an için net bir durum yok. Fakat tahıl koridorlarının, bu denli saldırılar adına kullanıldığı tespit edilirse, koridorların ilerleyen günlerdeki çalışmaları ile ilgili akıllarda soru işareti kalacak." şeklinde konuştu.

"BÜYÜK BİR SALDIRIYA İHTİYAÇ DUYULMUYOR"

Endonezya'da gerçekleştirilecek G20 zirvesi sırasında ABD Başkanı Joe Biden ile bir toplantı planlamadığını ifade eden Putin, "Tarafımla bu çeşitte bir müzakereye hazır mı değil mi, ona sorulmalı. Dürüstçe konuşmak gerekirse, ben bu türde bir ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Rusya'nın son günlerde Ukrayna'ya karşı düzenlediği hava saldırılarına değinen Putin, "Mevcut durumda büyük bir saldırı yapılmasına gerek görülmüyor. Farklı görevlendirmeler var. Şu anda Rusya Savunma Bakanlığının hedefine aldığı 29 bölgeden 7'si vurulmadı. Söz ettiğim hedeflere ise aşamalı bir şekilde gelinecek. Bu sebeple mevcut durum için büyük bir saldırı yapılmasına ihtiyaç bulunmuyor, en azından şu an için, sonrasında yeniden bakacağız." şeklinde konuştu.

SEFERBERLİKLE İLGİLİ KONUŞTU

Rusya’da sürdürülen kısmi seferberlik durumu ile ilgili konuşan Putin, "300 bin kişi içerisinden 222 bini silahlandırıldı. Bütün seferberlik etkinliklerinin ortalama 2 hafta içerisinde sonlanacağını düşünüyorum." şeklindeki görüşlerini dile getirdi.