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Putin’in yandaş medyası Türkiye’deki yalanların aynısını söyledi. Çok acayip iddialar sıraladı

Rusya’da Putin’in yandaş medyası Türkiye’deki yalanları aynısını söyledi. Rus televizyon sunucusu çok acayip iddialar sıraladı.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 13:09
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Putin’in yandaş medyası Türkiye’deki yalanların aynısını söyledi

Putin’in yandaş medyası Türkiye’deki yalanların aynısını söyledi. Çok acayip iddialar sıraladı
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Rusya Devlet Başkanı Putin’in yandaş medyası Türkiye’deki yalanların aynısını sıraladı. Putin’e yakın televizyon sunucusu Olga Skabeyeva, İngiltere’deki gıda kıtlığı nedeniyle İngilizlerin ‘sincap yediğini’ iddia etti.

Rus spiker, gıda kıtlığı nedeniyle İngiltere’deki restoranlarda sincap eti verildiğini savundu.

Rus televizyonundaki ilginç iddialar akıllara Türkiye’deki yandaş basını akıllara getirdi. İktidara yakın medya Türkiye’deki yüksek enflasyonu ve hayat pahalılığını görmezden gelerek Avrupa’da market raflarının boş kaldığını iddia etmişti.  

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