Radikal kararlar açıklandı. Herkes şaşıracak. Konyaspor'un ciğerini bilen adam Recep Çınar yazdı

Konyaspor, Fatih Özgökçen kamburunu sırtından attıktan sonra, güzel işlerle anılmaya başlandı…

Yeni Başkan Ömer Korkmaz’ın iyi icraatlarından birisi CEO’yu değiştirmek oldu…

Hiçbir iş yapmadan Konyaspor kulübünün sırtından, daha doğrusu “felek” sırtından “kelek” kesen, sporla ya da futbolla uzaktan yakından alakası olmayan Hüseyin Saraç’ı CEO’luk görevinden uzaklaştırdı ve iyi de yaptı…

Çünkü, hem temsil etme, hem görüntü ve hem de liyakat anlamında Konyaspor’a hiç yakışmıyordu…

Kulübün altına verdiği araçla ve deposuna doldurduğu benzinle kendi özel işlerini kovalayan Hüseyin Saraç’ın yerine, bu kulüpte uzun yıllar hizmet vermiş, kulübün çıkarlarını kendi çıkarlarının üzerinde tutmuş, liyakatlı ve temsil gücü yüksek Önder Sami Güven’in göreve başlamasını önemsiyorum…

Umarım bunun devamını getirir…

Çünkü, hem kulüpte hem de Kayacık tesislerindeki “ayrık otları”nın da temizlenmesi gerekir!

Yukarıda da belirttiğim gibi, Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz’ın yaptığı iyi işlerden ikincisi de genç çocuklarla profesyonel sözleşme imzalatması ve bazılarının da sözleşmelerini uzatması doğru bir futbol aklı…

A Takımla idmanlara çıkan Efe Seçil, Ömer Sağlam gibi geleceği parlak olan oyuncularla da hazır oldukları zaman profesyonel sözleşme imzalanmalı…

Bu oyunculara gözümüz gibi bakmalıyız…

Konyaspor altyapısında önemli işlere imza atan Bülent Yaldır’ın Zonguldak Fenerspor’dan getirdiği ve üzerinde önemli bir emeği olan Abdulkerim Bardakçı örneğinde olduğu gibi…

Milyon dolarları Nelson Oliveıra, Uche İkpeazu ve buna benzer hem futbola hem de kendilerine Fransız kalmış oyunculara vermektense, altyapıya harcamak daha doğru bir futbol aklı…

Özetlersem; Ömer Korkmaz’ın altyapı konusunda göstermelik mi, yoksa gerçekçi bir yaklaşım sergileyeceğini yakından takip edeceğim…

Başkandan altyapı konusunda da “radikal” kararlar almasını bekliyorum açıkçası…

Bu şehirde Konyaspor’u bir üst kimlik olarak görüyorsak, ve başarılı bir Konyaspor’u özlüyorsak, öncelik çöp yabancılara değil, altyapıya verilmeli…

Üzülerek şunu da söylemekte yarar var; bu şehir, eğer son 2-3yılda olması gereken sayıda oyuncu yetiştiremiyorsa, bunun temel nedeni Fatih Özgökçen gibi başkanların olaya bakış açısının yetersiz ya da samimiyetsiz olmasındandır!

Bunu bir kenara not etmekte yarar var…

Umarım Ömer Korkmaz, başkalarının değil, kendi futbol aklıyla ve kimsenin uydusu olmamak şartıyla “radikal” kararlarla yoluna devam etmelidir.

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KONYASPOR’DA ÖNCELİK SOSYALLEŞME OLMAMALI

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz’ın göreve geldikten sonra en önemli görevlerinden birisi, Konyaspor’u sportif olarak yukarıya taşımak olmalıdır…

Konyaspor’un öncülüğü sosyalleşmek olmamalıdır…

Yanlış anlaşılmasın; sosyal etkinliklere, ziyaretlere ve bu tür aktivitelere karşı birisi değilim…

Kulüp Başkanı Ömer Korkmaz’ın Valiyi, Belediye Başkanını, Emniyet Müdürünü ziyaret etmesi doğal, ama öncelik hala sıkıntılı bir süreç geçiren Konyaspor futbol takımını, bu cendereden çıkarmak olmalı…

Storlar, müzeler, ziyaretler vesaire sonraki işler…

Yukarıda da ifade ettiğim gibi, öncelik sportif anlamda rahat bir nefes almak, ondan sonra da sosyal sorumluluk projelerine ağırlık vermek…

Kasımpaşa maçını kazanmakla, Alanya’dan bir puanla gelmekle, her şey yoluna girmiş anlamına gelmemeli…

Bir çiçekle bahar gelmeyeceğini tekrarlamakta yarar var…

Ömer Korkmaz yönetimi, Konyaspor’un geleceğini kurtarma adına projeler üretmemeli, sabit gelir kaynakları oluşturmalı vesaire…

Yine söylüyorum; öncelikle futbol takımını yukarıya tırmandıracak adımlar atılmalı…

Konyaspor’un geleceği, bu sezon sonunu en iyi yerde tamamlamak…

Gerisi angarya.

TUR ATLAMAK MORAL OLDU

Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası 4.tur eleme maçında Beyoğlu Yeni Çarşıspor’u 3-0’la geçerek bir üst tura geçerken, açık konuşmak gerekirse çok zorlanmadı…

Ligde taraftarının beklentisini karşılayamayan Konyaspor kupada aldığı bu galibiyetle kendisini affettirdi mi bilinmez, ama en azından Sivasspor maçı öncesinde moral depoladı…

Bu arada Türkiye kupasının angarya olmadığını düşünenlerdenim, ama Konyaspor gibi ligde durumları kritik olan takımlar için gerçekten angarya…

Bunu da söylemek lazım.