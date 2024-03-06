Rakı şişesiyle dans eden Giresun Başkanı Yamak: Düşsek de çıkarız

Çotanak Spor Kompleksi'nde gazetecilerin karşısına çıkan Yamak, transfer tahtasını açmak için çok uğraştıklarını ancak yeterli desteği bulamadıklarını söyledi.

Yamak, şu an için istifa etmeyi düşünmediğini belirterek, "Kulüpte maaşlı personel ve futbolcular var. Ramazan ayı yaklaşıyor, bunlar maaşlarını alacak. Burada bir hayat var, bugün istifa etsem ne olacak? Ben bunlardan çekinen biri değilim, buraya bir emek harcıyorum." dedi.

Yamak, başkanlığa aday olabilecek kişilerin olabileceğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Temiz bir başkan çıkabilir, eğer böyle biri varsa onunla konuşalım. Bugün istifa etmek bize yakışmaz. Biz kulüpçüyüz. Kulübün başkanı da olsak Giresunspor'un memuru sayılırız. 'Ben gidiyorum' demek de çok doğru değil."

Yamak, transfer tahtasının açılması için yabancı oyuncu borcunun 1,3 milyon avro olduğunu belirterek, şu yorumda bulundu:

"Bu yaz ne olur, 2-2,5 milyon avro olur. Bu ne demek: 80-85 milyon lira demek. Artık göğüs reklamı, isim hakkı, diğer yerleri satabileceğiz. Kulübün yaz döneminde kombine biletleri de Passolig'den çıkacak, 2. Lige düşerse kombine biletleri de satabileceksin. Bu durumda bu kulüp 30-40 milyon lira da kazanabilir, geriye kalan para da ne kadar: 50-70 milyon lira. Bu parayı bulmak imkansız değil. Benim yönetimimde de 'Artık yoruldum başkanım' diyenler var. Onlara da hak veriyorum, çalışmalarını da beğeniyorum, ama çok iyi çalışmayanlar da var. Tekrar burayı düzeltebilecek iyi bir yönetim kurulabilirse, alt lige düşsek bile transfer tahtasını açtıktan sonra Giresunspor'un üst lige çıkması 6-7 iyi oyuncunun alınmasına bağlı. Tahtayı açtıktan sonra da çok büyük bir bütçe gerektirmez, yıllık 40 milyon lira yeter. Ön bölgeyi güçlendirebilirsek, genç oyuncuların yanına deneyimlileri koyabilirsek biz yine şampiyon oluruz. Bu işler elbet çözülür."

NE OLMUŞTU?

Alkolü fazla kaçıran Nahid Ramazan Yamak, müzik eşliğinde yarı çıplak şekilde dans etmişti.

Eline büyük rakı şişesini alan Yamak, bir süre onunla dans ederken görüntülendi.

Yamak'ın bu halleri sosyal medyada tepki çekerken, video binlerce görüntülenme aldı.